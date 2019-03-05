Уткин: «У «Краснодара» с Игнатьевым ситуация не критическая. Есть момент не полного взаимопонимания»

Есть информация, что нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев не может договориться с клубом о новом контракте, из-за чего футболист не принял участие в матче 18 тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Сведениями по ситуации поделился спортивный комментатор Василий Уткин.

«Насколько мне известно, там ситуация никакая не критическая. Есть момент неполного взаимопонимания», – сказал Уткин.

Игнатьев в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

Форвард – воспитанник «Краснодара».

Южане в РПЛ идут вторыми.

«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту