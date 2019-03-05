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    Уткин: «У «Краснодара» с Игнатьевым ситуация не критическая. Есть момент не полного взаимопонимания»

    Есть информация, что нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев не может договориться с клубом о новом контракте, из-за чего футболист не принял участие в матче 18 тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Сведениями по ситуации поделился спортивный комментатор Василий Уткин.

    «Насколько мне известно, там ситуация никакая не критическая. Есть момент неполного взаимопонимания», – сказал Уткин.

    • Игнатьев в текущем сезоне РПЛ провел 12 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Форвард – воспитанник «Краснодара».
    • Южане в РПЛ идут вторыми.

    «Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    05.03.2019 22:15
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