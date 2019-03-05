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    Кафанов в «Рубине» отвечал за «стандарты». Команда в сезоне РПЛ забила 44% голов после угловых

    Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. В частности, он в команде отвечал за отработку стандартных положений.

    В текущем сезоне РПЛ волжане забили 18 голов. Восемь из них (44 процента) случились после угловых ударов. Решение покинуть «Рубин» специалист принял самостоятельно.

    • Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России.
    • Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.
    • В прошлом году Кафанов снял фильм о тренировке вратарей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2019 20:54
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:45

      Теперь этот показатель снизится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2019, 11:10

      Ждем в Ростове!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 6 марта 2019, 10:09

      Может и Карпа чему научит. А ежели Валера окажется неспособным, пущай рыбкой плывёт в Москву-реку. Там есть что окучивать и кому по ушам ездить.

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