Кафанов в «Рубине» отвечал за «стандарты». Команда в сезоне РПЛ забила 44% голов после угловых

Теперь этот показатель снизится.
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. В частности, он в команде отвечал за отработку стандартных положений.
В текущем сезоне РПЛ волжане забили 18 голов. Восемь из них (44 процента) случились после угловых ударов. Решение покинуть «Рубин» специалист принял самостоятельно.
- Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России.
- Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.
- В прошлом году Кафанов снял фильм о тренировке вратарей.