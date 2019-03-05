Кафанов в «Рубине» отвечал за «стандарты». Команда в сезоне РПЛ забила 44% голов после угловых

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул клуб. В частности, он в команде отвечал за отработку стандартных положений.

В текущем сезоне РПЛ волжане забили 18 голов. Восемь из них (44 процента) случились после угловых ударов. Решение покинуть «Рубин» специалист принял самостоятельно.