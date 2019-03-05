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    ФСИН допустит врачей «Зенита» к Кокорину. Игрок испытывает дискомфорт при ходьбе

    Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» намерены посетить форварда команды Александра Кокорина, отбывающего арест в СИЗО. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что Федеральная служба исполнения наказаний готова допустить докторов.

    «Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти навстречу в допуске врачей ФК «Зенит» к футболисту Александру Кокорину. Но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

    Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь. Даже просто при ходьбе он испытывает дискомфорт», – сказали в ОНК.

    • Кокорин ранее получил в СИЗО ожог.
    • В октябре Кокорина вместе с нападающим «Краснодара» Павлом Мамаевым арестовали на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве за участие в нескольких драках в Москве.
    • Арест футболистов продлевали уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.03.2019 20:46
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:42

      Вот и хорошо ,теперь ему будет легче переносить все тяготы заключения.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 7 марта 2019, 08:54

      Что же хорошего,похоже угробили лучшего футболиста страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2019, 03:00

      «Испытывает дискомфорт при ходьбе»? А зачем ему ходить? Он же сидит!)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 марта 2019, 23:36

      А зачем это? Ему же зеленкой помазали - и харэ!

      1
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