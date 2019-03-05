ФСИН допустит врачей «Зенита» к Кокорину. Игрок испытывает дискомфорт при ходьбе

Вот и хорошо ,теперь ему будет легче переносить все тяготы заключения.
Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» намерены посетить форварда команды Александра Кокорина, отбывающего арест в СИЗО. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что Федеральная служба исполнения наказаний готова допустить докторов.
«Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти навстречу в допуске врачей ФК «Зенит» к футболисту Александру Кокорину. Но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время.
Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь. Даже просто при ходьбе он испытывает дискомфорт», – сказали в ОНК.
- Кокорин ранее получил в СИЗО ожог.
- В октябре Кокорина вместе с нападающим «Краснодара» Павлом Мамаевым арестовали на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве за участие в нескольких драках в Москве.
- Арест футболистов продлевали уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.