ФСИН допустит врачей «Зенита» к Кокорину. Игрок испытывает дискомфорт при ходьбе

Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» намерены посетить форварда команды Александра Кокорина, отбывающего арест в СИЗО. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что Федеральная служба исполнения наказаний готова допустить докторов.

«Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти навстречу в допуске врачей ФК «Зенит» к футболисту Александру Кокорину. Но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь. Даже просто при ходьбе он испытывает дискомфорт», – сказали в ОНК.