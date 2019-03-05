«Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

«Зенит» направит своего главного врача в СИЗО для осмотра нападающего команды Александра Кокорина, как только получит разрешение от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржцев.

Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что форвард получил ожоги в результате электрофореза на больном колене, после чего у него онемела нога.

«Футбольный клуб «Зенит» ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину. Ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», – сказали в пресс-службе.

В октябре Кокорина вместе с нападающим «Краснодара» Павлом Мамаевым арестовали на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве за участие в нескольких драках в Москве. Арест футболистов продлевали уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.