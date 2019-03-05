«Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

Не верю, что в Газпроме нет хороших адвокатов. Не верю, что Зенит пытался побороться с законом . Всё дело шито белыми нитками и любой хороший адвокат уже всё дело разобрал бы по косточкам. Не верю, что кто то в Спорткомитете, РФС или ПФЛ заинтересован освобождением Кокорина. Не верю. Если бы были те люди или организации, кому нужны Мамаев или Кокорин, то дело бы давно закрыли, их бы оштрафовали и выпустили. На них ПОЛОЖИЛИ, вдоль и поперёк. Видимо ребята сильно достали многих своим поведением. От них решили просто избавиться. Наверно это жестоко. Но наверняка быть с такими мягкотелым, себе в убыток. Не осуждаю и не защищаю. Потому как осудить их есть за что , а желающих выступить за них в защиту солидных адвокатов не нашлось.
«Зенит» направит своего главного врача в СИЗО для осмотра нападающего команды Александра Кокорина, как только получит разрешение от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржцев.
Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что форвард получил ожоги в результате электрофореза на больном колене, после чего у него онемела нога.
«Футбольный клуб «Зенит» ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину. Ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», – сказали в пресс-службе.
В октябре Кокорина вместе с нападающим «Краснодара» Павлом Мамаевым арестовали на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве за участие в нескольких драках в Москве. Арест футболистов продлевали уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.