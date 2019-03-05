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    «Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

    «Зенит» направит своего главного врача в СИЗО для осмотра нападающего команды Александра Кокорина, как только получит разрешение от следствия. Об этом сообщили в пресс-службе петербуржцев.

    Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что форвард получил ожоги в результате электрофореза на больном колене, после чего у него онемела нога.

    «Футбольный клуб «Зенит» ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину. Ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы», – сказали в пресс-службе.

    В октябре Кокорина вместе с нападающим «Краснодара» Павлом Мамаевым арестовали на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве за участие в нескольких драках в Москве. Арест футболистов продлевали уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2019 13:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 5 марта 2019, 20:35

      Не верю, что в Газпроме нет хороших адвокатов. Не верю, что Зенит пытался побороться с законом . Всё дело шито белыми нитками и любой хороший адвокат уже всё дело разобрал бы по косточкам. Не верю, что кто то в Спорткомитете, РФС или ПФЛ заинтересован освобождением Кокорина. Не верю. Если бы были те люди или организации, кому нужны Мамаев или Кокорин, то дело бы давно закрыли, их бы оштрафовали и выпустили. На них ПОЛОЖИЛИ, вдоль и поперёк. Видимо ребята сильно достали многих своим поведением. От них решили просто избавиться. Наверно это жестоко. Но наверняка быть с такими мягкотелым, себе в убыток. Не осуждаю и не защищаю. Потому как осудить их есть за что , а желающих выступить за них в защиту солидных адвокатов не нашлось.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:14

      Заказчик провокации и подельники из правоохренительных органов боятся разоблачения и блокируют.

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      Рейтинг: +10451

      ivany4 5 марта 2019, 18:05

      Вот умеют "чушь" в фантик завернуть на бомбардире.
      А народ сейчас будет рвать и метать, и власть костерить.)))
      Кто -нибудь видит дату обращения Зенита в СИЗО???
      А вот объяснение ситуации уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Кокорин прошел положенное количество сеансов электрофореза, после чего вновь обратился к врачу, чтобы состоялся еще один круг. В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение, но чувствует он себя нормально. Никакой угрозы для колена нет, просто из-за дополнительных процедур появилось покраснение. – Я разговаривала с Александром, он утверждал, что ему требуется более глубокое лечение колена, и только клубные врачи знают, какие препараты можно использовать в терапии чтобы не нарушать антидопинговые правила. После этого мы обратились с ходатайством в ФСИН по Москве, там дали согласие на то, чтобы Кокорина посетили специалисты. При условии, что врачи или врач, который работал с футболистом, обратятся во ФСИН сами. На сегодня из "Зенита" туда никто не выходил.
      – Значит, теперь дело за "Зенитом"?
      – Я сделала все, что от меня зависит – мне сказали, что, если врач обратится с запросом на посещение, то вопрос будет решаться. Пока никто не обращался. (СЭ, 5.03.19, 16:35 | ФУТБОЛ — РПЛ)
      Вот такой вот расклад....

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      Рейтинг: +718

      ДВС > ivany4 5 марта 2019, 19:38

      Зенит требуемые документы передал адвокату. ФСИН заявляет, что ни кто не обращался. Получается просьба зависла у адвоката. Ждём чего теперь он расскажет.

      1
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      Рейтинг: +10451

      ivany4 > ДВС 5 марта 2019, 19:51

      Еще раз прочитай все внимательно.
      Посмотри на дату публикации.
      А заголовок такой, как будто Зенит ждет уже два месяца..)))

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      Рейтинг: +631

      titata 5 марта 2019, 14:28

      такая стена над преступниками нависает очень редко, чинуш нельзя трогать а то самих закопают, вот весь наш закон.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 14:24

      Полагаю, что врача всё таки допустят когда-нибудь. Хочется верить в хорошее.

      4
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 марта 2019, 14:14

      На войне любые средства хороши.

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