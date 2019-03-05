«Кто был никто, благодаря Витальевичу дорос до сборной». Кафанов попрощался с «Рубином»

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул команду. Волжане показали церемонию прощания с футболистами.

С речью выступил главный тренер казанцев Курбан Бердыев. Он обратил внимание, что благодаря работе Кафанова вратари «Рубина» росли до уровня сборной.