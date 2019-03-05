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    «Кто был никто, благодаря Витальевичу дорос до сборной». Кафанов попрощался с «Рубином»

    Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул команду. Волжане показали церемонию прощания с футболистами.

    С речью выступил главный тренер казанцев Курбан Бердыев. Он обратил внимание, что благодаря работе Кафанова вратари «Рубина» росли до уровня сборной.

    • Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России.
    • Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.
    • В прошлом году Кафанов снял фильм о тренировке вратарей.

    Источник: YouTube-канал «Рубина»

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    05.03.2019 20:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 6 марта 2019, 10:53

      Спасибо Тренер. А руководству Рубина надо ой как задуматься.

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      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > Spinorr 6 марта 2019, 12:26

      ...они действуют по принципу-- незаменимых НЕТ. Незаменимые только руководители команды,республики и страны.

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