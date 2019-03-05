«Кто был никто, благодаря Витальевичу дорос до сборной». Кафанов попрощался с «Рубином»

Спасибо Тренер. А руководству Рубина надо ой как задуматься.
Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул команду. Волжане показали церемонию прощания с футболистами.
С речью выступил главный тренер казанцев Курбан Бердыев. Он обратил внимание, что благодаря работе Кафанова вратари «Рубина» росли до уровня сборной.
- Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России.
- Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.
- В прошлом году Кафанов снял фильм о тренировке вратарей.