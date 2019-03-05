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    Le360: марокканцам запретили грубо играть против Месси в товарищеском матче с Аргентиной

    26 марта сборная Аргентины проведет товарищеский матч в Марокко против местной команды. Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий перед принимающей стороной.

    В частности, игроки африканской команды не могут грубо действовать против форварда Лионеля Месси. Нельзя будет и фотографироваться с южноамериканцев, если такое желание у марокканцев появится. Взамен тренерский штаб Аргентины обязуется выпустить нападающего не менее чем на 60 минут.

    • Матч состоится в Рабате.
    • Вместимость стадиона – 60 тысяч зрителей.
    • Ранее сообщалось, что марокканцы заплатили за участие Месси в матче 450 тысяч евро.

    Источник: le360.ma

    Le360 - главное франкоязычное марокканское информационное агенство. Количество подписчиков в твиттере - более 56 тысяч человек. 

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    05.03.2019 19:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:30

      Это правило надо распространить на всех полевых игроков.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 22:28

      Что я только что прочитал???кровь пошла из глаз!!!
      Это запретили,то запретили.Ну так давайте запретим мароканцам дышать на поле.Су.ка,неужели футбол добрался до такого позора.Аргентина позор мирового футбола.
      P.S- по логике ФФА на остальных игроках можно фолить,да хоть бычки тушить в них,но только не в Месси???А он там часом не прих.уел???

      3
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 5 марта 2019, 21:31

      Дожили... а ещё нельзя будет отбирать у него мяч, а вратарю - ловить и отбивать его удары
      Секта какая-то, даже Роналду такую звезду не словил

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > PFC CSKA MOSCOW 5 марта 2019, 22:29

      Насчет мяча куй с ним,не уточнили,а дышать мароканцам на поле можно будет!?

      3
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 21:13

      А где логика? Тип нельзя трогать фоткаться и тд, а взамен выпустят не менее чем на 60 мин, те более. Чтоб он их похоронил полностью. Че за...

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 марта 2019, 20:35

      в куб его стеклянный с табличкой руками не трогать

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 5 марта 2019, 22:29

      Не дай Бог так и получиться,ты виноват будешь)))

      3
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