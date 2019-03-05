Le360: марокканцам запретили грубо играть против Месси в товарищеском матче с Аргентиной

26 марта сборная Аргентины проведет товарищеский матч в Марокко против местной команды. Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий перед принимающей стороной.

В частности, игроки африканской команды не могут грубо действовать против форварда Лионеля Месси. Нельзя будет и фотографироваться с южноамериканцев, если такое желание у марокканцев появится. Взамен тренерский штаб Аргентины обязуется выпустить нападающего не менее чем на 60 минут.