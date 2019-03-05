Le360: марокканцам запретили грубо играть против Месси в товарищеском матче с Аргентиной

Это правило надо распространить на всех полевых игроков.
26 марта сборная Аргентины проведет товарищеский матч в Марокко против местной команды. Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий перед принимающей стороной.
В частности, игроки африканской команды не могут грубо действовать против форварда Лионеля Месси. Нельзя будет и фотографироваться с южноамериканцев, если такое желание у марокканцев появится. Взамен тренерский штаб Аргентины обязуется выпустить нападающего не менее чем на 60 минут.
- Матч состоится в Рабате.
- Вместимость стадиона – 60 тысяч зрителей.
- Ранее сообщалось, что марокканцы заплатили за участие Месси в матче 450 тысяч евро.
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