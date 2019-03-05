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    Хадсон-Одои: «Буду жить с родителями, пока не стану достаточно взрослым»

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои не скрывает, что живет с родителями. Футболисту 18 лет.

    «Мне готовит мама. Я буду жить с родителями, пока не пойму, что стал достаточно взрослым для отдельной жизни. Отец посещает все мои матчи, даже гостевые. Раньше он кричал на меня, заставлял работать. Он поступал правильно. Его наставления помогли мне», – считает игрок, чьи слова приводит The Independent.

    • В текущем сезоне АПЛ Хадсон-Одои не отметился результативными действиями.
    • На счету игрока два гола и результативный пас в рамках нынешней Лиги Европы.
    • На Хадсона-Одои претендуют «ПСЖ» и «Бавария».

    Источник: The Independent

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    05.03.2019 19:44
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