The Sun: «ПСЖ» поборется с «Баварией» за Хадсона-Одои

Бавария, оставь ты этого Одои, поборись за Брандта!
«ПСЖ» включился в борьбу за вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Sun.
По сведениям издания, парижане готовы летом купить 18-летнего англичанина, на которого также претендует «Бавария».
Мюнхенцы пытались заполучить футболиста в январе, однако «Челси» отклонил все поступившие предложения.
- Контракт Хадсона-Одои с «Челси» истекает в июне 2020 года.
- В текущем сезоне он провeл 18 матчей в составе синих, забил три гола и сделал пять результативных передач.