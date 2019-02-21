The Sun: «ПСЖ» поборется с «Баварией» за Хадсона-Одои

«ПСЖ» включился в борьбу за вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Sun.

По сведениям издания, парижане готовы летом купить 18-летнего англичанина, на которого также претендует «Бавария».

Мюнхенцы пытались заполучить футболиста в январе, однако «Челси» отклонил все поступившие предложения.