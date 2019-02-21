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    The Sun: «ПСЖ» поборется с «Баварией» за Хадсона-Одои

    «ПСЖ» включился в борьбу за вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает The Sun.

    По сведениям издания, парижане готовы летом купить 18-летнего англичанина, на которого также претендует «Бавария».

    Мюнхенцы пытались заполучить футболиста в январе, однако «Челси» отклонил все поступившие предложения.

    • Контракт Хадсона-Одои с «Челси» истекает в июне 2020 года.
    • В текущем сезоне он провeл 18 матчей в составе синих, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    21.02.2019 09:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      Deisler 23 февраля 2019, 07:18

      Бавария, оставь ты этого Одои, поборись за Брандта!

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 21 февраля 2019, 14:05

      Бавария крепко взялась за него, да и вообще немцам надо обновлять состав

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2019, 11:09

      Сейчас парень смотрит,как за него борются ТОП-клубы и зазвездитиься))))

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