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    Боатенг: «Лев сказал, что я больше не часть сборной. Я опечален и убежден: могу играть на самом высоком уровне»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг подтвердил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет вызывать его. Футболист опечален.

    «Лев сообщил, что я больше не являюсь игроком сборной. Тренер хочет дать шанс молодым футболистам, обновить команду.

    Я опечален, поскольку представлять свою страну было важно для меня. При этом уважаю тренерское решение. Когда-то я тоже был молод и пробивался в состав. Убежден, что и впредь могу выступать на высоком уровне», – написал Боатенг.

    • Защитник выступал за немецкую сборную с 2009 года.
    • Игрок провел за команду 75 матчей, забил один гол.
    • В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира.

    Источник: Твиттер Джерома Боатенга

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    05.03.2019 19:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:19

      Тренеру видней и скорей всего Лев будет строить новую команду ,в которой потребуются молодые игроки.

      2
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      Рейтинг: +226

      Parker8 5 марта 2019, 22:45

      Лёв молодец! Выгнал всю эту Баварскую ОПГ Ромашку к хрен, теперь я уверен что у Немцев будет все хорошо

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