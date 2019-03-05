Боатенг: «Лев сказал, что я больше не часть сборной. Я опечален и убежден: могу играть на самом высоком уровне»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг подтвердил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет вызывать его. Футболист опечален.

«Лев сообщил, что я больше не являюсь игроком сборной. Тренер хочет дать шанс молодым футболистам, обновить команду.

Я опечален, поскольку представлять свою страну было важно для меня. При этом уважаю тренерское решение. Когда-то я тоже был молод и пробивался в состав. Убежден, что и впредь могу выступать на высоком уровне», – написал Боатенг.