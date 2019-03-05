Боатенг: «Лев сказал, что я больше не часть сборной. Я опечален и убежден: могу играть на самом высоком уровне»

Тренеру видней и скорей всего Лев будет строить новую команду ,в которой потребуются молодые игроки.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг подтвердил, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет вызывать его. Футболист опечален.
«Лев сообщил, что я больше не являюсь игроком сборной. Тренер хочет дать шанс молодым футболистам, обновить команду.
Я опечален, поскольку представлять свою страну было важно для меня. При этом уважаю тренерское решение. Когда-то я тоже был молод и пробивался в состав. Убежден, что и впредь могу выступать на высоком уровне», – написал Боатенг.
- Защитник выступал за немецкую сборную с 2009 года.
- Игрок провел за команду 75 матчей, забил один гол.
- В 2014 году Боатенг стал чемпионом мира.