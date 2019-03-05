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    «Рома» готова продать Дзаньоло и контактирует с «Манчестер Сити» и «Реалом»

    «Рома» готова рассмотреть предложения по полузащитнику Николо Дзаньоло.

    Римляне хотят продлить контракт с 19-летним футболистом, но при этом также находится в контакте с «Манчестер Сити» и «Реалом» по поводу продажи хавбека в летнее трансферное окно.

    «Рома» согласится продать итальянца, если какой-либо из клубов предложит действительно большие деньги за игрока.

    • Дзаньоло перешел в римский клуб из «Интера» летом 2018 года за 4,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за желто-красных 25 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 2023 года.

    Источник: Voce Giallorossa

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    05.03.2019 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 марта 2019, 18:24

      19 лет итальянец ! маловероятно что топ клуб будет тратить большие деньги.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 марта 2019, 17:38

      Глупость. О каких тогда амбициях может идти речь, раз молодую звезду после первого сезона отдать готовы? Рома - не Дженова чай.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 17:30

      Сами сумму запрашиваемую за него не озвучивают, боятся продешевить.

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