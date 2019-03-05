«Рома» готова продать Дзаньоло и контактирует с «Манчестер Сити» и «Реалом»

19 лет итальянец ! маловероятно что топ клуб будет тратить большие деньги.
«Рома» готова рассмотреть предложения по полузащитнику Николо Дзаньоло.
Римляне хотят продлить контракт с 19-летним футболистом, но при этом также находится в контакте с «Манчестер Сити» и «Реалом» по поводу продажи хавбека в летнее трансферное окно.
«Рома» согласится продать итальянца, если какой-либо из клубов предложит действительно большие деньги за игрока.
- Дзаньоло перешел в римский клуб из «Интера» летом 2018 года за 4,5 миллиона евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за желто-красных 25 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до 2023 года.