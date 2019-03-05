«Рома» готова продать Дзаньоло и контактирует с «Манчестер Сити» и «Реалом»

«Рома» готова рассмотреть предложения по полузащитнику Николо Дзаньоло.

Римляне хотят продлить контракт с 19-летним футболистом, но при этом также находится в контакте с «Манчестер Сити» и «Реалом» по поводу продажи хавбека в летнее трансферное окно.

«Рома» согласится продать итальянца, если какой-либо из клубов предложит действительно большие деньги за игрока.