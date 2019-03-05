Менеджер «ПСЖ»: «Нам пришлось работать вдвое больше «Реала», чтобы подписать Мбаппе»

И занести в УЕФА,что бы вам сошло с рук нарушение ФФП.
Менеджер «ПСЖ» Луис Феррер рассказал, какие усилия пришлось приложить клубу для подписания из «Монако» нападающего Килиана Мбаппе летом 2017 года.
Парижский клуб заплатил за француза 180 миллионов евро. В борьбе за форварда «ПСЖ» обошел «Реал».
«Ради подписания Мбаппе нам пришлось работать вдвое больше, чем «Реал». Мы отправились к нему домой, поговорили с его родителями, показали ему проект... Нам пришлось сделать многое, чтобы показать им его важность для нас, и что мы действительно хотим видеть его в команде.
К счастью, Килиан поверил нам, и мы смогли завершить сделку. Когда они связались с Зиданом и «Реалом», который на тот момент выиграл две Лиги чемпионов подряд, было очень тяжело поверить, что мы убедим его и его семью.
Однажды утром я сел в самолет, чтобы позавтракать с его семьей и сказать им, что он должен остаться во Франции. Мы должны были убедить их, что сейчас для него не время покидать страну. Наш аргумент состоял в том, что у него еще будет время сделать карьеру за границей», – сказал Феррер.
С момента перехода в «ПСЖ» Мбаппе провел за команду 76 матчей, забил 50 голов и сделал 29 результативных передач.