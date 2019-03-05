Около 130 болельщиков «Уфы» вернули билеты в кассы после поражения от «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какое количество болельщиков обратились в кассы стадиона, чтобы сдать билеты после домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

До игры Газизов сообщил, что клуб вернет деньги фанатам в том случае, если уфимцы не победят бело-голубых.

Всего на матче присутствовали 10 926 человек.

«В понедельник болельщики вернули в кассы стадиона около 130 билетов. Акция по возврату денежных средств и выдаче билета на игру с «Ахматом» будет действовать до среды включительно», – сказал Газизов.