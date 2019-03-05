Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Около 130 болельщиков «Уфы» вернули билеты в кассы после поражения от «Динамо»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, какое количество болельщиков обратились в кассы стадиона, чтобы сдать билеты после домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

    До игры Газизов сообщил, что клуб вернет деньги фанатам в том случае, если уфимцы не победят бело-голубых.

    Всего на матче присутствовали 10 926 человек.

    «В понедельник болельщики вернули в кассы стадиона около 130 билетов. Акция по возврату денежных средств и выдаче билета на игру с «Ахматом» будет действовать до среды включительно», – сказал Газизов.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2019 15:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:25

      Значит болельщики в своем большинстве верят в команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:10

      Да уж. Обделались по полной. Как Семак ушел, полный пипец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 5 марта 2019, 17:21

      Молодцы и клуб и болельщики,которые не сдают билеты.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11