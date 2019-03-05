И. о. президента «Оренбурга»: «Переписку Трабукки и Гурцкая видел. Выгонять Довбню не собираюсь»  

Исполняющий обязанности президента «Оренбурга» Владимир Кияев заявил, что знает о переписке своего советника Марко Трабукки с агентом Тимуром Гурцкая по поводу голкипера команды Александра Довбни.

Ранее Гурцкая в общении с Трабукки назвал вратаря дебилом из-за его комментария о назначении итальянца в клуб.

– Вы видели переписку, в которой человек под именем Тимур пишет некоему Марко о ситуации в клубе и упоминает некоего Владимира Александровича, являющегося президентом клуба?

– Я ее видел, достаточно эмоциональный текст. Слушайте, у нас о футболе, как и о политике, высказывать свое мнение может каждый. Да, переписка двух агентов получилась очень резкой, что еще можно добавить.

Соглашусь с тем, что футболист не имел права давать комментарий после того, как я провел общее собрание команды и тренерского штаба. На нем я объяснил решение о смене менеджмента клуба, чем это обусловлено, какие задачи стоят. Сказал ребятам, что готов ответить на любые вопросы, чтобы потом они не обсуждали где-то по углам.

Если у Александра Довбни был вопрос, то нужно было его задать на месте. А получилось, что он высказал сомнение в прессе, считаю, он поступил нетактично. У него в контракте есть пункт, который обязывает согласовывать свои публичные выступления с руководством клуба, футболист должен нести ответственность за высказывания, которые наносят ущерб репутации клуба.

– Он был наказан?

– Нет, у меня с ним был разговор на этот счет. Саша все понял, он вменяемый, образованный и культурный человек, мне кажется, он осознал, что поступил неправильно. С другой стороны, он ничего такого и не сказал в своем интервью. Просто нужно понимать, что менеджеры занимаются управлением клубом, а спортсмены – футболом.

Повторюсь, к спортивной части вопросов вообще нет, ставлю игрокам и тренерам «пятерку», а вот к менеджменту претензии имелись.

– Выгонять Довбню, как советовали президенту в переписке, не собираетесь?

– Нет, не собираюсь. Даже выговора ему не сделали. Скажу больше – заплатили премиальные в полном объеме за первый круг.