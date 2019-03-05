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    Азмун – лучший игрок 18-го тура РПЛ

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата России.

    В 18-м туре иранец дебютировал за клуб в РПЛ и отметился победным голом в ворота «Урала» (1:0).

    Официальная группа телеканала «Матч ТВ» «Вконтакте» провела голосование среди болельщиков.

    Иранец набрал 44,25% голосов. Он обошел опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, занявшего второе место (14,84%), и защитника «Спартака» Айртона (третье место, 11,05%).

    Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.03.2019 11:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 14:11

      Скорее Азмун лучший игрок прошедшей недели. Антона, наверно, подвёл общий неудачный результат Локомотива. Зачем тут Айртон-потому что Спартак. Один раз пульнул удачно на отбой и остальную игру в защите провалил.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 12:47

      Наконец-то признали очевидный факт.

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      Рейтинг: +2336

      den161 5 марта 2019, 12:28

      обошел опередил

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