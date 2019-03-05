Азмун – лучший игрок 18-го тура РПЛ

Форвард «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата России.

В 18-м туре иранец дебютировал за клуб в РПЛ и отметился победным голом в ворота «Урала» (1:0).

Официальная группа телеканала «Матч ТВ» «Вконтакте» провела голосование среди болельщиков.

Иранец набрал 44,25% голосов. Он обошел опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, занявшего второе место (14,84%), и защитника «Спартака» Айртона (третье место, 11,05%).

Азмун – красавчик. Именно его не хватало «Зениту», чтобы рвать всех