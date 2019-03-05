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    Клопп: «Ливерпуль» теперь второй, но мы не сдадимся»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что несмотря на потерю первого места после сыгранной ничьей с «Эвертоном» (0:0), никто в клубе не планируют сдаваться.

    «Впереди еще много игр. Нас привела на наше место стабильность, которую показывали парни. Нас трудно обыграть, а это очень важно в футболе. И даже в тяжелых матчах мы создаем моменты, что важно. Но потом надо их реализовывать, и мы часто это делаем, но не в игре с «Эвертоном». Динамика немного изменилась – теперь мы вторые, а «Сити» первые. Сезон не закончен, и мы не сдадимся», – заявил Клопп.

    • «Ливерпуль» опустился на второе место и на одно очко отстает от «Манчестер Сити».
    • В воскресенье команда Клоппа сыграет с «Бернли».

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    05.03.2019 11:33
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 марта 2019, 22:39

      Пошел спать.
      На Барсу поставил 3 забили 3, вот только пропустили 1 который не планировался..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 9 марта 2019, 23:09

      Пока, Серёга, до завтра. Я базу забил, рубрику настучал, а теперь фигурное буду смотреть, произвольную юниорок.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 марта 2019, 21:41

      Ну вот уже 2-1

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 9 марта 2019, 22:39

      Не считал.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 9 марта 2019, 22:45

      Это они лихо нули гоняют. а не я!!

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 марта 2019, 21:13

      Барса пока летит, как и мы в прогнозах..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 9 марта 2019, 21:25

      Да по прогнозам пока угадываем исход, а вот дальше уже будет сложнее.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 9 марта 2019, 21:38

      И уже не с нулем..

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 9 марта 2019, 22:20

      Уже выиграла !)

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 9 марта 2019, 22:27

      С Лионом такая игра не прохонже, особенно, в защите. Накажут и не поперхнутся...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:58

      К сожалению я сегодня заканчиваю.Всего доброго. Приятных снов!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 марта 2019, 21:06

      Пока, Саша, до завтра. Вот и Барса будет мучиться похоже... )))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 9 марта 2019, 21:12

      Отдыхай приятных снов.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 марта 2019, 20:50

      Всем добрый вечер.
      ЦСКА удивил, как и Крылышки.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:34

      Состав Барсы терпимый. Дал кое-кому отдохнуть и выпустит полагаю во втором тайме, заменив Суареса, а может и Месси.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:16

      Сегодня и "шпоры" продули в гостях. Там ещё будут бодаться за два заветных места в четвёрке АПЛ квартет команд.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 9 марта 2019, 20:07

      зигберт (с) - Романцев по состоянию здоровья к тренерской работе не готов

      ну так..... в спартаке как на фронте, год за два(а то и за три) .... износился за пятнадцать лет, на все сорок)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:11

      Он уже в Спартаке квасил и зажигал бухой на пресс-конференциях. После первого тайма бухнёт и было видно по нему на скамеечке как он себя вёл, да и по внешнему виду.

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:20

      Это ты верно подметил. В Спартаке спрос особый ,чуть что не так любого тренера завалят.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:24

      У всех свои наклонности. Со стороны кажется смешно. Но сколько людей погубила страсть к "зеленому змию".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 9 марта 2019, 20:30

      "Русская болезнь" многим жизнь укоротила.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:41

      Вы там ,оба патриарха с причитаниями своими поаккуратней((
      Итак.."пержу на ладан")

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 9 марта 2019, 20:44

      Так сделай перерыв, лечись и восстанавливайся. Печень должна знать своё место и не занимать место других органов...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 9 марта 2019, 21:01

      Доброе слово ..и Лёшке приятно.
      Спасибо.
      Пойду,пожалуй..
      А пока,пока..
      Удачи вам ,Любви и Терпения..
      Пока.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 9 марта 2019, 21:08

      Пока, а мы ещё по болеем за Барсу и хороший футбол, но похоже сегодня и тут силы экономят на ЛЧ.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 19:46

      В Бундеслиге творится что то невообразимое. Бавария разгромила Вольсбург 6:0. А ведь совсем недавно считали ее выбывшей из чемпионской гонки.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Сварожич 9 марта 2019, 19:51

      Вы там,братья,только Хоффенхайм не заденьте...
      А то Призрак вернётся..))
      Хотя,уже,вроде пора...(((

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      Project Бабангида > shinnik 9 марта 2019, 19:58

      хоффенхайм , бундестаг, бундесвер и бундес - склад..... табу в формате нашего вещания..)

      я на перекур.... надо вискарь чем то более интересным выдавить...

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      zigbert > Сварожич 9 марта 2019, 20:00

      Конечно у таких команд надо выигрывать ,тем более на своем поле. Может недооценка.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 9 марта 2019, 20:04

      Пора бы уж и вернуться. Заждались.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:05

      А мы пока будем сеять разумное, доброе, вечное... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:09

      только в тёплый грунт...а то не взойдёт "весёлый урожай")

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      Рубик Докоян > zigbert 9 марта 2019, 20:09

      А Атлетико сегодня мучается с Леганесом. Или решили перед Юве не выкладываться и состав не сильнейший. Я не смотрел.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:13

      У нас есть спецы -дачники по рассаде... )))

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      zigbert > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:15

      Вот так рассчитываешь на крупный результат а они могут поставить второй состав.

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      shinnik > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:17

      согласен..
      "умерла-так умерла"(

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      Рубик Докоян > zigbert 9 марта 2019, 20:17

      Всегда тяжело прогнозировать заранее, не зная состава.

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      Рубик Докоян > zigbert 9 марта 2019, 20:20

      Сегодня так может быть и с Барсой. Правда у них более длинная и качественная скамейка...

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      zigbert > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:32

      Барса уже начинает свой матч. Может хоть она сегодня порадует ,почти все поставили на крупный результат.

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      Project Бабангида 9 марта 2019, 19:45

      Рубик(с) - и сборную рыбаков по совместительству ещё тренирует Романцев

      ну да.... пришли всей командой лунки бурить, но директор стадиона прогнал со славами" здесь рыбы нет" ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 марта 2019, 19:58

      Была когда-то такая карикатура в СССР, как на стадионе бурили лунку рыбаки, такие были тогда погодные условия и поля футбольные.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 9 марта 2019, 20:02

      .....так ералаш же.... Рубик))
      Грачевский не был бы пархатым если бы эту карикатуру не плагиатил, и на свой счёт не запатентовал)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 9 марта 2019, 20:04

      Может быть, уже подзабыл где ещё видел. Там кажется по мегафону диктор, что-то объявлял.

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