Клопп: «Ливерпуль» теперь второй, но мы не сдадимся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что несмотря на потерю первого места после сыгранной ничьей с «Эвертоном» (0:0), никто в клубе не планируют сдаваться.

«Впереди еще много игр. Нас привела на наше место стабильность, которую показывали парни. Нас трудно обыграть, а это очень важно в футболе. И даже в тяжелых матчах мы создаем моменты, что важно. Но потом надо их реализовывать, и мы часто это делаем, но не в игре с «Эвертоном». Динамика немного изменилась – теперь мы вторые, а «Сити» первые. Сезон не закончен, и мы не сдадимся», – заявил Клопп.