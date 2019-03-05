The Mirror: У Лукаку конфликт с Погба из-за пенальти

Так дело может дойти до большого конфликта.
После матча 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» между полузащитником Полем Погба и форвардом Ромелу Лукаку произошел конфликт.
Бельгиец к 90-й минуте оформил дубль и, когда «Манчестер Юнайтед» заработал пенальти, Ромелу планировал довести количество голов до трех, но Поль Погба перехватил мяч и исполнил удар сам.
После матча у футболистов состоялся разговор на повышенных тонах. Лукаку напомнил Погба, что поддерживал того, когда француз проводил один из худших периодов своей карьеры при тренере Жозе Моуринью.
- «Юнайтед» выиграл «Саутгемптон» со счетом – 3:2.
- На 90-й минуте Погба не реализовал пенальти.
- Победный гол на счету Ромелу Лукаку. Бельгиец вывел вперед «МЮ», забив на 88-й минуте.