The Mirror: У Лукаку конфликт с Погба из-за пенальти

После матча 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» между полузащитником Полем Погба и форвардом Ромелу Лукаку произошел конфликт.

Бельгиец к 90-й минуте оформил дубль и, когда «Манчестер Юнайтед» заработал пенальти, Ромелу планировал довести количество голов до трех, но Поль Погба перехватил мяч и исполнил удар сам.

После матча у футболистов состоялся разговор на повышенных тонах. Лукаку напомнил Погба, что поддерживал того, когда француз проводил один из худших периодов своей карьеры при тренере Жозе Моуринью.