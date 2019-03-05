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    The Mirror: У Лукаку конфликт с Погба из-за пенальти

    После матча 29-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» между полузащитником Полем Погба и форвардом Ромелу Лукаку произошел конфликт.

    Бельгиец к 90-й минуте оформил дубль и, когда «Манчестер Юнайтед» заработал пенальти, Ромелу планировал довести количество голов до трех, но Поль Погба перехватил мяч и исполнил удар сам.

    После матча у футболистов состоялся разговор на повышенных тонах. Лукаку напомнил Погба, что поддерживал того, когда француз проводил один из худших периодов своей карьеры при тренере Жозе Моуринью.

    • «Юнайтед» выиграл «Саутгемптон» со счетом – 3:2.
    • На 90-й минуте Погба не реализовал пенальти.
    • Победный гол на счету Ромелу Лукаку. Бельгиец вывел вперед «МЮ», забив на 88-й минуте.

    Источник: The Mirror

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    05.03.2019 10:26
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:09

      Так дело может дойти до большого конфликта.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +76

      lebron777 5 марта 2019, 14:14

      ну дал бы человеку хет-трик оформить в коем то веке, жадина говядина блин безмозглая , вот тебе и семья а не команда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 5 марта 2019, 13:42

      Лукаку лучший нападающий в Юнайтед и достоин быть штатным пенальтистом. А Погба это просто самый переоцененный игрок в футболе, не более.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Fin035 5 марта 2019, 21:12

      Да еще и баклажан...Был уже один такой(балотелли).Докатился до французского чемпа.(кажись)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 6 марта 2019, 03:11

      что значит докатился???))по твоей логике что там тогда делает Неймар,Мбапе,Кавани и множество других топ игроков?!ты бы сначала думал,а потом писал идиота кусок!!!по факту причем))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 03:13

      Лукаку еще не стал лучшим напов в клубе это раз,а Погба при всей своей выпендрежности является топ игроком и заслуженно!!!откуда вы такие знатоки вообще беретесь)))суки узколобые!)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > mutabor0992 6 марта 2019, 09:23

      Похоже лучший друг Погба (MU-fanatic) сильно обиделся на правду!)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > mutabor0992 6 марта 2019, 09:30

      )))

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > MU-fanatic 6 марта 2019, 09:40

      Ты что такой нервный? Погба твой друг что ли? Если да, то просто кивни!) Тогда плиз! Если тебя чем то обидел Лукаку, тоже пойму! А то, что Погба переоцененный игрок, видимо только ты не в курсе, тогда знай!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 6 марта 2019, 13:46

      Все кого ты перечислил играют за ПСЖ,а это совсем другая лига!!!и за кого играет гуталин?Голову включи.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 17:43

      видимо ты просто диванный эксперт и с твоим мнением согласятся разве что такие же слепые и недалекие люди как твой товарищ Мудобор)))))так что ты не имеешь права обобщать ублю док недоносок!))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 6 марта 2019, 17:45

      рад что ты это заметил))ибо твой скудный интеллект на большее не способен!)то есть Марсель это не клуб и играет он в другой лиге!!!ты кретин и самодур))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 17:46

      оооо не сразу заметил,что ты глор барсук)))тогда с тобой вообще нечего обсуждать)))с вами изначально все ясно)))

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > MU-fanatic 6 марта 2019, 18:18

      Ты просто больной! И имя твое MU-dak!

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 18:53

      обычная реакция на правду)))и вытри уже свое обоссанное лицо!не позорь родителей)

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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 18:54

      и выучи значение слово аргумент перед тем как писать чушь!!!Говна кусок!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +115

      BRooney > MU-fanatic 6 марта 2019, 18:58

      не трать время на этих недалеких глоров,которые знакомы с футболом видимо по наслышке)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > BRooney 6 марта 2019, 19:01

      не могу пройти мимо упырей не обоссав их пустые головы!)

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > MU-fanatic 6 марта 2019, 19:19

      Успокойся уже малолетка, а то очко себе порвешь! Весь твой словесный понос меня только веселит. Пиши дальше, а мы все радостно снова над твоей тупостью посмеемся!)))

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 19:31

      видимо ты заблуждаешься дед))ржут здесь над твоими умозаключениями без аргументов и подкрепленных фактов!)))идиот старый))совсем из ума выжил!это жизнь,ничего не поделаешь)умрешь скоро как и все здесь!)

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Fin035 6 марта 2019, 19:32

      и раз ты продолжаешь здесь писать,значит малолетка только в твоей голове)))

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 6 марта 2019, 20:40

      Такие как ты позорят М.Ю.Да и вообще аргументов ноль,только оскорбления...Ладно если бы ты только на меня наезжал...Идиот!

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > mutabor0992 6 марта 2019, 22:57

      ты показал уже уровень своего интеллекта лайкнув три скобки)))так что лучше молчи и не позорься кретин!))два дибила это сила)))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 11:04

      нужны сэр фергюсон и бутса

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 марта 2019, 11:03

      Погба был бы поаккуратнее)) весовые категории разные совсем..))

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 10:31

      Ага. Давайте теперь и фукаку поприте из-за конфликтов с погба. Он же такая звезда, очень важен...

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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 марта 2019, 10:29

      Когда я слышу подобные истории сразу боюсь нарваться на обвинения в расизме, но ничего не могу с собой поделать слышу голос Дроздова и картинка из "В мире животных"

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