Покеттино – об отсутствии лишнего дня подготовки: «Нам нужна помощь Премьер-лиги»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов пожаловался на меньшее количество времени на восстановление.

«Если вы играете в субботу и вторник, как вам готовиться? Дортмундцы перед первым матчем имели больше времени на подготовку к игре. Теперь то же самое. Они играли в пятницу, мы – в субботу.

Чтобы попасть в одно и то же положение, обе команды должны играть в субботу или пятницу. Это не то же самое, когда имеешь на 24 часа больше или меньше, чтобы подготовиться к игре. Нам нужна помощь от футбольной ассоциации Англии. Нам нужна помощь Премьер-лиги.

Я не знаю, кто виноват. Или, если это телевидение, кто хочет, чтобы мы играли в прямом эфире в субботу или воскресенье? Думаю, что в Европе люди более чувствительны к тому, чтобы помочь своим командам состязаться наилучшим образом, – заявил специалист.