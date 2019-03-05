Покеттино – об отсутствии лишнего дня подготовки: «Нам нужна помощь Премьер-лиги»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перед матчем с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов пожаловался на меньшее количество времени на восстановление.
«Если вы играете в субботу и вторник, как вам готовиться? Дортмундцы перед первым матчем имели больше времени на подготовку к игре. Теперь то же самое. Они играли в пятницу, мы – в субботу.
Чтобы попасть в одно и то же положение, обе команды должны играть в субботу или пятницу. Это не то же самое, когда имеешь на 24 часа больше или меньше, чтобы подготовиться к игре. Нам нужна помощь от футбольной ассоциации Англии. Нам нужна помощь Премьер-лиги.
Я не знаю, кто виноват. Или, если это телевидение, кто хочет, чтобы мы играли в прямом эфире в субботу или воскресенье? Думаю, что в Европе люди более чувствительны к тому, чтобы помочь своим командам состязаться наилучшим образом, – заявил специалист.
- Дортмундцы проводили последний матч чемпионата Германии в пятницу, 1 марта, против «Аугсбурга» (1:2).
- «Тоттенхэм» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). Матч проходил в субботу, 2 марта.
- Матч «Боруссии» Д с «Тоттенхэмом пройдет сегодня в 23:00 по московскому времени.