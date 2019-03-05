Клубы из Милана могут снести «Сан-Сиро» и построить новый 60-тысячный стадион

Интересно как у нас умудряются строить арены за 1.5 млрд долларов,при том ,что рабсила в 10 раз дешевле?
Городские власти Милана одобрили запрос одноименной команды на строительство новой домашней арены.
Старая арена «Милана» «Сан-Сиро» будет снесена. Но для реализации проекта требуется одобрение другого миланского клуба – «Интера».
Вместимость стадиона составит 60 тысяч вместо прежних 80.
Арена будет возведена в нескольких сотнях метров от «Сан-Сиро».
- В случае найденного компромисса, новый стадион может быть построен в 2023 году.
- По информации Football Italia, стоимость строительства составит 600 миллионов евро.