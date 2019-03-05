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    Клубы из Милана могут снести «Сан-Сиро» и построить новый 60-тысячный стадион

    Городские власти Милана одобрили запрос одноименной команды на строительство новой домашней арены.

    Старая арена «Милана» «Сан-Сиро» будет снесена. Но для реализации проекта требуется одобрение другого миланского клуба – «Интера».

    Вместимость стадиона составит 60 тысяч вместо прежних 80.

    Арена будет возведена в нескольких сотнях метров от «Сан-Сиро».

    • В случае найденного компромисса, новый стадион может быть построен в 2023 году.
    • По информации Football Italia, стоимость строительства составит 600 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    05.03.2019 07:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 6 марта 2019, 04:15

      Интересно как у нас умудряются строить арены за 1.5 млрд долларов,при том ,что рабсила в 10 раз дешевле?

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    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 5 марта 2019, 14:34

      Интересно, где будут играть обе команды на время строительства арены

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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > mirspirs 6 марта 2019, 04:14

      На Сан-Сиро и будут играть.

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