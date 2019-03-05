Клубы из Милана могут снести «Сан-Сиро» и построить новый 60-тысячный стадион

Городские власти Милана одобрили запрос одноименной команды на строительство новой домашней арены.

Старая арена «Милана» «Сан-Сиро» будет снесена. Но для реализации проекта требуется одобрение другого миланского клуба – «Интера».

Вместимость стадиона составит 60 тысяч вместо прежних 80.

Арена будет возведена в нескольких сотнях метров от «Сан-Сиро».