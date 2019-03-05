Игрок сборной Аргентины Тальяфико: «Мы не знаем, как использовать преимущества Месси, лучшего футболиста мира»

Защитник сборной Аргентины и «Аякса» Николас Тальяфико пожаловался, что его команда не знает, как использовать преимущества игрока «Барселоны» Лионеля Месси. Форвард в этом году возвратится в команду.

«У нас есть Месси – лучший игрок в мире, а мы не знаем, как использовать его сильные стороны. Нам нужно привнести порядок в игру. У сборной нет понимания, какой стиль ей подходит», – цитирует Тальяфико The World Game.