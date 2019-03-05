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    Игрок сборной Аргентины Тальяфико: «Мы не знаем, как использовать преимущества Месси, лучшего футболиста мира»

    Защитник сборной Аргентины и «Аякса» Николас Тальяфико пожаловался, что его команда не знает, как использовать преимущества игрока «Барселоны» Лионеля Месси. Форвард в этом году возвратится в команду.

    «У нас есть Месси – лучший игрок в мире, а мы не знаем, как использовать его сильные стороны. Нам нужно привнести порядок в игру. У сборной нет понимания, какой стиль ей подходит», – цитирует Тальяфико The World Game.

    • Летом сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки.
    • На чемпионате мира-2018 аргентинцы вылетели в 1/8 финала.
    • Аргентинцы – двукратные чемпионы мира.

    Источник: The World Game

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    05.03.2019 01:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:38

      Аргентинской сборной нужен грамотный тренер.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 5 марта 2019, 14:48

      Месси бегает по полю трусцой ,в защите не отрабатывает,против плотной игры квалифицированных защитников бессилен.Лучший ли он в мире игрок,сомневаюсь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > александр п 5 марта 2019, 16:56

      нет такого игрока, которого хотя бы иногда не съедали защитники. Чего ходить далеко - много Роналду показал в последнем матче против Атлетико?
      Проблема в том, что у Аргентины вроде как тренеры есть, а вроде как и нет, потому что визуально игра сваливается на "дай мяч Месси, пусть он сам всё сделает", а Месси не волшебник. В защите игра у команды полное дно. И Месси тут не причём.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 5 марта 2019, 17:03

      В современном футболе защищаются всей командой,а играть постоянно в меньшинстве непозволительная роскошь.Роналдо вытащил Португалию на ЧЕ, трижды Реал делал в последние годы победителем ЛЧ,а один матч провалить может каждый.А Месси проваливает почти все важные матчи с равными соперниками.И сборная Аргентины всё таки по составу значительно сильней Португалии.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 10:23

      Звёздные игроки есть, а команды-звезды нет. Нет тренера, который был бы авторитетом для игроков и выстроил тактику игры команды, сочетая высокое индивидуальное мастерство игроков и эффективные командные действия.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +201

      regbiN 5 марта 2019, 09:21

      Им подойдёт стиль гвардиолы

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 марта 2019, 08:13

      в точку, увы
      сборная уже много лет играет в непонятно что

      2
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