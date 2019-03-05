Алли восстановился от травмы. Хавбек не играл с января

Алли и в ЛЧ необходим "шпорам" и в концовке чемпионата АПЛ, где борьба за попадание в заветную четвёрку обострилась.
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли вернулся в общую группу команды. Это значит, что игрок сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».
Британец получил травму 20 января в матче против «Фулхэма» (2:1). Хавбек в том поединке забил гол, а затем повредил подколенное сухожилие.
- Матч в Дортмунде начнется в 23:00 по Москве.
- Первая игра завершилась крупной победой британцев – 3:0.
- В текущем сезоне АПЛ Алли забил пять голов.