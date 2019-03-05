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    Алли восстановился от травмы. Хавбек не играл с января

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли вернулся в общую группу команды. Это значит, что игрок сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

    Британец получил травму 20 января в матче против «Фулхэма» (2:1). Хавбек в том поединке забил гол, а затем повредил подколенное сухожилие.

    • Матч в Дортмунде начнется в 23:00 по Москве.
    • Первая игра завершилась крупной победой британцев – 3:0.
    • В текущем сезоне АПЛ Алли забил пять голов.

    Источник: Твиттер «Тоттенхэма»

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    05.03.2019 00:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 08:21

      Алли и в ЛЧ необходим "шпорам" и в концовке чемпионата АПЛ, где борьба за попадание в заветную четвёрку обострилась.

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