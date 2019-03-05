Алли восстановился от травмы. Хавбек не играл с января

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли вернулся в общую группу команды. Это значит, что игрок сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии».

Британец получил травму 20 января в матче против «Фулхэма» (2:1). Хавбек в том поединке забил гол, а затем повредил подколенное сухожилие.