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    Айртон: «Зе Луиш сказал, что мой пас на него в игре с «Краснодаром» получился случайно. Но я отдавал зряче»

    Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал голевой пас в матче 18 тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Это был дебютный официальный поединок бразильца в составе москвичей.

    – Вы уже принесли пользу голевой передачей. Просто выносили мяч, или знали, что там будет Зе Луиш?

    – На самом деле, все произошло очень быстро. Мяч оказался у меня, причем под правой ногой. Все, что успел сделать – посмотреть вперед и увидеть Зе Луиша. На самом деле хотел отдать передачу ему. Правда, после игры Зе Луиш шутил, что пас у меня получился чудом, случайно. Но я отдавал зряче.

    • Айртон пришел в «Спартак» зимой из «Флуминенсе».
    • Рыночная стоимость защитника – 5 миллионов евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Спартак – Краснодар. 1:0. Зе Луиш, Российская Премьер-Лига, 18 тур 03.03.201 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 21:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:41

      Такие пасы может отдать только опытный игрок.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 марта 2019, 00:02

      Усиление однозначное, с Комбаровым даже сравнивать не хочется. небо и земля. Его бы годиком раньше, когда Антоха ещё играл..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 4 марта 2019, 22:50

      Зрячий пас

      1
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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 4 марта 2019, 22:31

      Если бы накрыл удар перрейры - цены бы тебе не было. А так понравился, хорошо сыграл.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 марта 2019, 21:47

      Видно было, что поднял голову и посмотрел. А вообщем всё равно. Побольше таких голевых пасов. Хороших и разных.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 4 марта 2019, 21:23

      Пас был просто шикарнейший! Айртон пока только радует. Главное не сбавлять обороты и побольше выдавать подобных пасов.

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