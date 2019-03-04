Айртон: «Зе Луиш сказал, что мой пас на него в игре с «Краснодаром» получился случайно. Но я отдавал зряче»

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал голевой пас в матче 18 тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Это был дебютный официальный поединок бразильца в составе москвичей.

– Вы уже принесли пользу голевой передачей. Просто выносили мяч, или знали, что там будет Зе Луиш?

– На самом деле, все произошло очень быстро. Мяч оказался у меня, причем под правой ногой. Все, что успел сделать – посмотреть вперед и увидеть Зе Луиша. На самом деле хотел отдать передачу ему. Правда, после игры Зе Луиш шутил, что пас у меня получился чудом, случайно. Но я отдавал зряче.

Айртон пришел в «Спартак» зимой из «Флуминенсе».

Рыночная стоимость защитника – 5 миллионов евро.

«Спартак» в РПЛ идет четвертым.

Спартак – Краснодар. 1:0. Зе Луиш, Российская Премьер-Лига, 18 тур 03.03.201 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.