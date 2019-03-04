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    Моуринью: «В «Челси» Салах был одинок, наивен и физически хрупок»

    Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, почему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в свое время не удалось заиграть в лондонском клубе.

    Египтянин перешел в «Челси» из «Базеля» в январе 2014 года. Форвард провел за синих 13 матчей, после чего отправился в аренду сначала в «Фиорентину», а затем – в «Рому». Летом 2016 года римляне выкупили Салаха за 15 миллионов евро, а спустя год продали его «Ливерпулю» за 42 миллиона.

    «Он перешел в «Челси» из «Базеля». Он был одиноким мальчиком, наивным и физически хрупким. Затем он отправился в Италию и набрался опыта в «Фиорентине» и «Роме».

    Когда он вернулся в Англию, он полностью адаптировался к высокому уровню европейского футбола, обрел большое понимание игры и стал намного сильнее физически, намного увереннее.

    Когда игрок определенно талантлив, годы могут изменить его в лучшую сторону», – сказал Моуринью.

    • В текущем сезоне Салах провел за мерсисайдцев 38 матчей, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    04.03.2019 17:59
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:00

      Сейчас бы наверное Челси не отказался от него.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 4 марта 2019, 21:56

      Интересно, отправляя Салаха в аренду в Италию, чтобы он набирался опыта в Фиорентине и Роме, Моуринью понимал, что этот одинокий мальчик определенно талантлив? Если он такой большой тренер, каким он себя считает, то обязан был это понимать.

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