Моуринью: «В «Челси» Салах был одинок, наивен и физически хрупок»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, почему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в свое время не удалось заиграть в лондонском клубе.

Египтянин перешел в «Челси» из «Базеля» в январе 2014 года. Форвард провел за синих 13 матчей, после чего отправился в аренду сначала в «Фиорентину», а затем – в «Рому». Летом 2016 года римляне выкупили Салаха за 15 миллионов евро, а спустя год продали его «Ливерпулю» за 42 миллиона.

«Он перешел в «Челси» из «Базеля». Он был одиноким мальчиком, наивным и физически хрупким. Затем он отправился в Италию и набрался опыта в «Фиорентине» и «Роме».

Когда он вернулся в Англию, он полностью адаптировался к высокому уровню европейского футбола, обрел большое понимание игры и стал намного сильнее физически, намного увереннее.

Когда игрок определенно талантлив, годы могут изменить его в лучшую сторону», – сказал Моуринью.