Sky Sports: «Сити» продлит с контракт с Силвой до 2025 года и удвоит ему зарплату

«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Бернарду Силвой.

По информации Sky Sports, стороны почти достигли договоренности. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, а зарплата португальца составит 200 фунтов стерлингов в неделю (10,4 миллиона в год). Это почти в два раза больше нынешней зарплаты 24-летнего футболиста.