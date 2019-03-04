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    Sky Sports: «Сити» продлит с контракт с Силвой до 2025 года и удвоит ему зарплату

    «Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Бернарду Силвой.

    По информации Sky Sports, стороны почти достигли договоренности. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, а зарплата португальца составит 200 фунтов стерлингов в неделю (10,4 миллиона в год). Это почти в два раза больше нынешней зарплаты 24-летнего футболиста.

    • Силва перешел в «Сити» из «Монако» летом 2017 года за 50 миллионов евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за команду Хосепа Гвардиолы 38 матчей, записав на свой счет восемь голов и восемь результативных передач.
    • Действующий контракт Силвы рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sports

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    04.03.2019 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:53

      И Сильва конечно же с удовольствием согласится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 4 марта 2019, 18:08

      Редактор бомбардира законченный косячник удивительно что ему руки не отбили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > BARCLAYS_APL 4 марта 2019, 19:46

      Отбили, уже давно и голову тоже, вот они там все сидят с отбитой головой желтые новости ногами строчат..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 4 марта 2019, 17:39

      Дааа, на 200 фунтов можно жить и жить, грех не подписать контракт, да бомбардир?

      1
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > AHTUNGBOL 4 марта 2019, 21:25

      И это же почти вдвое больше нынешней! сейчас парень имеет около 100 фунтов в неделю!

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