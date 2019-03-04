Sky Sports: «Сити» продлит с контракт с Силвой до 2025 года и удвоит ему зарплату

И Сильва конечно же с удовольствием согласится.
«Манчестер Сити» продлит контракт с полузащитником Бернарду Силвой.
По информации Sky Sports, стороны почти достигли договоренности. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года, а зарплата португальца составит 200 фунтов стерлингов в неделю (10,4 миллиона в год). Это почти в два раза больше нынешней зарплаты 24-летнего футболиста.
- Силва перешел в «Сити» из «Монако» летом 2017 года за 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за команду Хосепа Гвардиолы 38 матчей, записав на свой счет восемь голов и восемь результативных передач.
- Действующий контракт Силвы рассчитан до 2022 года.