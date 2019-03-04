«Рубин» воспользуется услугами компании для повышения посещаемости домашних матчей

«Рубин» будет сотрудничать с компанией по повышению посещаемости домашних матчей. Об это рассказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

На встрече 18-го тура Премьер-лиги с «Ахматом» (1:0) на «Казань Арене» присутствовали 3,5 тысячи человек.

«В связи с поднятой в некоторых СМИ темой посещаемости есть несколько слов. Во-первых, матч «Урала» впервые собрал больше 20 тысяч человек. Во-вторых, впервые с начала сезона в Уфе пришло больше 10 тысяч человек. Это тоже два рекорда посещаемости, несмотря на все сложности и погодные условия.

Также рад сообщить, что «Рубин» привлек специальную компанию, которая будет заниматься вопросом повышения посещаемости домашних игр. Мы все надеемся на то, что в скором времени на игры казанского клуба будет ходить больше людей», – сказал Алексеев.