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    «Рубин» воспользуется услугами компании для повышения посещаемости домашних матчей

    «Рубин» будет сотрудничать с компанией по повышению посещаемости домашних матчей. Об это рассказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

    На встрече 18-го тура Премьер-лиги с «Ахматом» (1:0) на «Казань Арене» присутствовали 3,5 тысячи человек.

    «В связи с поднятой в некоторых СМИ темой посещаемости есть несколько слов. Во-первых, матч «Урала» впервые собрал больше 20 тысяч человек. Во-вторых, впервые с начала сезона в Уфе пришло больше 10 тысяч человек. Это тоже два рекорда посещаемости, несмотря на все сложности и погодные условия.

    Также рад сообщить, что «Рубин» привлек специальную компанию, которая будет заниматься вопросом повышения посещаемости домашних игр. Мы все надеемся на то, что в скором времени на игры казанского клуба будет ходить больше людей», – сказал Алексеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 17:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 5 марта 2019, 12:58

      Наличие и количество активных болельщиков мало зависит от результатов, в первую очередь это отражение того, как клуб занимается вопросами посещаемости.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:49

      Все будет зависеть от результатов команды.

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 марта 2019, 20:00

      Ну и первым делом для повышения посещаемости футбольных матчей эта компания закроет местный хоккейный клуб Ак Барс

      0
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      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > BRO_football 4 марта 2019, 20:15

      Ак Барс из кубка уже вылетел

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 17:59

      Урал с Зенитом играл, а Рубин с кем?

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > prezent2017 4 марта 2019, 18:12

      это понятно братан , но в Казани реально мало людей ходят на футбол больше интересен хоккей походу)
      из Самары активных болел на много больше приезжает в Казань чем в самой Казани)

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > h3LL1k 4 марта 2019, 19:02

      У них много всего: хоккей, баскетбол, волейбол...футбол к сожалению далеко не на первом месте.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > h3LL1k 4 марта 2019, 19:30

      У Бердыева всегда так: очки есть, зрителей нет.

      1
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      Рейтинг: +24

      185radon > prezent2017 4 марта 2019, 23:31

      В Ростове же были

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > prezent2017 4 марта 2019, 23:46

      В Ростове полные стадионы и игра с баварией останется на долго в памяти)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Фанат Рубина 6 марта 2019, 18:36

      не соглашусь с тобой , не важно где они шли по большей части Ростов всегда играл в рфпл это во первых во вторых народ всегда у них ходил на трибуны , но соглашусь с тобой в том что КББ сделал красоту и во многом благодаря ему начали собираться полные стадионы . Подождём мб и у вас движухи пойдут)

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Фанат Рубина 6 марта 2019, 18:37

      но про барсу я не забыл , это было круто особенно на выезде)

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