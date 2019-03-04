Егоров: «В борьбе Денисова и игрока «Крыльев Советов» не было фола. Штрафной и карточка ошибочны»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный судья матча 18-го тура РПЛ «Локомотив» – «Крылья Советов» (2:2) Владислав Безбородов принял ошибочное решение в отношении полузащитника москвичей Игоря Денисова.

На 73-й минуте встречи судья показал хавбеку железнодорожников вторую желтую карточку. После матча полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что в том эпизоде правила нарушил он, а не Денисов.

«Здесь вопрос лежит в двух плоскостях. Вели борьбу три игрока – два игрока «Локомотива» и один игрок «Крыльев». Если судья зафиксировал фол, то должен был показать жeлтую карточку.

В борьбе Денисова и игрока «Крыльев», по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной удар был назначен ошибочно, как и карточка», – сказал Егоров.