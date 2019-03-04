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    Егоров: «В борьбе Денисова и игрока «Крыльев Советов» не было фола. Штрафной и карточка ошибочны»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что главный судья матча 18-го тура РПЛ «Локомотив»«Крылья Советов» (2:2) Владислав Безбородов принял ошибочное решение в отношении полузащитника москвичей Игоря Денисова.

    На 73-й минуте встречи судья показал хавбеку железнодорожников вторую желтую карточку. После матча полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что в том эпизоде правила нарушил он, а не Денисов.

    «Здесь вопрос лежит в двух плоскостях. Вели борьбу три игрока – два игрока «Локомотива» и один игрок «Крыльев». Если судья зафиксировал фол, то должен был показать жeлтую карточку.

    В борьбе Денисова и игрока «Крыльев», по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной удар был назначен ошибочно, как и карточка», – сказал Егоров.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2019 14:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 5 марта 2019, 13:33

      Блин вводите повторы, сколько ещё мы должны в этом сезоне очков потерять из-за спорных решений судьи! и так уже два чистых гола отменили, если не три!

      0
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      Рейтинг: +35

      Паровозик88 4 марта 2019, 23:40

      На КОЛ Безбородова !!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2019, 18:46

      А Денисову и Локомотиву от этого не лучше! И чего он не огласил оценку Безбородову и его дальнейшую судьбу на ближайшие матчи? При таком главе такое судейство и дальше будет! А у Безбородова это уже не первый косяк!

      3
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      Рейтинг: +7878

      Томик 4 марта 2019, 18:39

      Когда Игнатьев заявляет, что это он нарушал, а не Денисов - это лишь означает, что он точно нарушал. Определить нарушал ли Денисов - прерогатива судьи.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 марта 2019, 17:44

      Было - не было... карточку-то не отменят!

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 4 марта 2019, 14:43

      Ну что ж, такое иногда бывает. Слишком динамичный был момент, тяжело углядеть кто прав, кто виноват.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 14:41

      Фола не было, а что было?

      1
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