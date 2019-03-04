Tuttosport: «Ювентус» заплатил агенту Джана больше, чем Мендешу за переход Роналду

Tuttosport опубликовал сумму, которую «Ювентус» выплатил футбольным агентам в первой части сезона.

Больше всего туринцы заплатили представителям полузащитника Эмре Джана – 15,9 миллиона евро. Немец присоединился к бело-черным на правах свободного агента в июле прошлого года.

Агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш получил от «Ювентуса» за переход португальца 11,5 миллиона (сам трансфер обошелся клубу в 100 миллионов). Представителю хавбека Миралема Пьянича туринцы заплатили за продление контракта с боснийцем 2,2 миллиона.

Общая сумма, потраченная «Ювентусом» на комиссионные агентам в первой части текущего сезона, составила порядка 37 миллионов евро.