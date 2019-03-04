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    Tuttosport: «Ювентус» заплатил агенту Джана больше, чем Мендешу за переход Роналду

    Tuttosport опубликовал сумму, которую «Ювентус» выплатил футбольным агентам в первой части сезона.

    Больше всего туринцы заплатили представителям полузащитника Эмре Джана – 15,9 миллиона евро. Немец присоединился к бело-черным на правах свободного агента в июле прошлого года.

    Агент нападающего Криштиану Роналду Жорже Мендеш получил от «Ювентуса» за переход португальца 11,5 миллиона (сам трансфер обошелся клубу в 100 миллионов). Представителю хавбека Миралема Пьянича туринцы заплатили за продление контракта с боснийцем 2,2 миллиона.

    Общая сумма, потраченная «Ювентусом» на комиссионные агентам в первой части текущего сезона, составила порядка 37 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    04.03.2019 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 марта 2019, 13:57

      за что такие деньги агентам, просто ужас

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 13:22

      Да.. бабки ппц большие. За что так и не пойму. Может продать машину взять все бабки и сгонять в какую африку поискать каких бегающих людей? авось кого пристрою куда ?) Ну с джаном такая компенсация явно из-за того ,что он был свободным агентом)

      6
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 4 марта 2019, 12:55

      Агенты дерут деньги с клубов ни за что. Даже за продление контракта требуют нахлебники

      7
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