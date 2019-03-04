Кутепов: «Лучше играть с «Уралом» на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов в ходе разбора матча с «Краснодаром» поделился ожиданиями от ответной четвертьфинальной игры Кубка России против «Урала».

«Конечно, нам по силам их обыграть. Я бы даже сказал, что мы обязаны это сделать. Лучше играть на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью. Подготовка к матчу идет в обычном режиме, никаких больших перемен, все по плану. Идем от игры к игре: сперва «Урал», потом будем думать об игре с «Динамо» в чемпионате», – сказал Кутепов.