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    Кутепов: «Лучше играть с «Уралом» на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью»

    Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов в ходе разбора матча с «Краснодаром» поделился ожиданиями от ответной четвертьфинальной игры Кубка России против «Урала».

    «Конечно, нам по силам их обыграть. Я бы даже сказал, что мы обязаны это сделать. Лучше играть на победу, чтобы не тратить нервы на результативную ничью. Подготовка к матчу идет в обычном режиме, никаких больших перемен, все по плану. Идем от игры к игре: сперва «Урал», потом будем думать об игре с «Динамо» в чемпионате», – сказал Кутепов.

    • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в четверг, 7 марта, в 17:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась ничьей 1:1.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    04.03.2019 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:51

      Легкой игры конечно не будет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 марта 2019, 11:21

      Точно,ибо это единственный шанс на титул в этом сезоне.

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