Цыганык: «Молодого Салаха предлагали «Шахтеру», но Луческу сказал: «Какой может быть в Египте большой футболист?»

Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык рассказал, что в свое время «Шахтер» мог подписать нападающего Мохамеда Салаха, но трансфер египтянина заблокировал Мирча Луческу.

«В свое время очень молодого Салаха предлагали «Шахтеру». Тогда Луческу сказал: «Ну какой может быть в Египте большой футболист?», – заявил Цыганык.