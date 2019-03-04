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    Цыганык: «Молодого Салаха предлагали «Шахтеру», но Луческу сказал: «Какой может быть в Египте большой футболист?»

    Ведущий программы «Профутбол» Игорь Цыганык рассказал, что в свое время «Шахтер» мог подписать нападающего Мохамеда Салаха, но трансфер египтянина заблокировал Мирча Луческу.

    «В свое время очень молодого Салаха предлагали «Шахтеру». Тогда Луческу сказал: «Ну какой может быть в Египте большой футболист?», – заявил Цыганык.

    • Сейчас Салах выступает за «Ливерпуль» – английский клуб купил его у «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
    • В текущем сезоне форвард сыграл 37 матчей в составе мерсисайдской команды, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: «Профутбол»

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    04.03.2019 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 марта 2019, 11:11

      мне кажется это всего лиж мелкие межрасовые междоусобицы..... цыган оклеветал румына.... )

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