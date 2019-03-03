Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Мы увидели яркий матч, обе команды играли смело, шли в атаку. Такие матчи украшают чемпионат. Были моменты, красивые удары, даже удаление… Нам, конечно, нужно было забивать больше, чем один мяч, с таким количеством моментов.

Первые 20-25 минут не справлялись с давлением, которое оказывал «Спартак». Было мало подборов, затем к середине тайма выровняли игру, смогли отыграться. Второй тайм прошел на встречных курсах. У обеих команды были шансы забить и выиграть.

— У «Краснодара» была неполная заявка: два вратаря и четыре полевых игрока. Что случилось?

— С нами тренируются Уткин, Голубев, Бородин, но мы решили отдать их «Краснодару-2». Игнатьев был не готов к матчу, поэтому тоже остался в Краснодаре.

— У Игнатьева конфликт с клубом?

— Нет, конфликта нет, он просто не был готов к матчу.

— Как оцените игру Фьолусона?

— В пропущенном мяче есть его вина, но затем он провел очень уверенный матч.

— Не стоило ли выпустить Ари раньше?

— Тот отрезок, который он получил, это был максимум. Сулейманову было сложно. Он провел хороший матч, для него это хороший опыт. Он лучше играет, когда выходит на замену.

«Спартак» с 29 очками идет четвертым.

«Краснодар» с 34 очками идет вторым.

Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура