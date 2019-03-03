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    Мусаев – об игре со «Спартаком»: «Такие матчи украшают чемпионат»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    — Мы увидели яркий матч, обе команды играли смело, шли в атаку. Такие матчи украшают чемпионат. Были моменты, красивые удары, даже удаление… Нам, конечно, нужно было забивать больше, чем один мяч, с таким количеством моментов.

    Первые 20-25 минут не справлялись с давлением, которое оказывал «Спартак». Было мало подборов, затем к середине тайма выровняли игру, смогли отыграться. Второй тайм прошел на встречных курсах. У обеих команды были шансы забить и выиграть.

    — У «Краснодара» была неполная заявка: два вратаря и четыре полевых игрока. Что случилось?

    — С нами тренируются Уткин, Голубев, Бородин, но мы решили отдать их «Краснодару-2». Игнатьев был не готов к матчу, поэтому тоже остался в Краснодаре.

    — У Игнатьева конфликт с клубом?

    — Нет, конфликта нет, он просто не был готов к матчу.

    — Как оцените игру Фьолусона?

    — В пропущенном мяче есть его вина, но затем он провел очень уверенный матч.

    — Не стоило ли выпустить Ари раньше?

    — Тот отрезок, который он получил, это был максимум. Сулейманову было сложно. Он провел хороший матч, для него это хороший опыт. Он лучше играет, когда выходит на замену.

    • «Спартак» с 29 очками идет четвертым.
    • «Краснодар» с 34 очками идет вторым.

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 22:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 01:04

      Мазать по воротам из 100% ситуаций - это разве украшение?

      -1
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 4 марта 2019, 05:59

      Тупыми членами тебе бомжи по лбу настучали, не квакай тут гнойный опарышь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > massaboss 4 марта 2019, 08:32

      А у тебя член острый?

      0
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      Рейтинг: +87

      ЧаплиN 3 марта 2019, 23:36

      Краснодар был ближе к победе, ну это была славная Охота

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 марта 2019, 23:33

      Такой матч понравился всем. Интересная борьба на всём поле. Респект и Краснодару и Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:58

      Безусловно матч стал украшением этого тура.

      5
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