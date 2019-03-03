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    Кононов – о матче с «Краснодаром»: «Мне нравится такой футбол, но мы не удовлетворены результатом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Атаки были острые со стороны обеих команд. Все было на волоске. Мне нравится такой футбол, когда обе команды так играют. Это доставляет удовольствие зрителям. Игра получилась равной, но нам было сложнее, потому что это был первый официальный матч. Но мы не можем быть удовлетворены таким результатом.

    Замена Ломовицкого? Она связана с травмой, но он и тактически выглядел не очень. Функционально мы выдержали, надо теперь точнее действовать перед штрафной. В этом матче было больше эмоций, чем отточенной игры. В первые 25 минут мы контролировали игру за счет прессинга, однако перед штрафной соперника нам недоставало качественных действий», – сказал Кононов.

    • «Спартак» с 29 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Краснодар» с 34 очками идет вторым.

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 21:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 13:53

      Пожалуй Краснодар показывает самый лучший футбол среди всех команд. Посмотрим что будет дальше.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 марта 2019, 00:17

      Кононов – о матче с «Краснодаром»: «Мне нравится такой футбол, но мы не удовлетворены результатом»
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      А ведь Карреру, как раз из-за результатов попёрли.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Владислав Vlad 4 марта 2019, 08:31

      И этого попрут, причем очень скоро. Как только Фратория завопит за деньги очередного претендента на этот пост.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 3 марта 2019, 22:00

      Жаль что Кононову нравится такой футбол.
      Это не футбол, это имитация футбола. А насчет выдержали... Посмотрите после 65 минуты, как в атаку бежали. И хорошо потренировать удары в створ ворот, а не по воротам.)))

      5
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 3 марта 2019, 21:58

      А если кратко разобрать игру Спартака? В обороне плохо как и раньше, почти каждая атака Краснодара - потенциальная угроза гола. Атака - 2 удара в створ ворот, остальные очень неточные. Стандарты как острое оружие Спартака остались в прошлом. В полузащите Краснодар смотрелся сильнее. Очень много брака в передачах и вся надежда только на индивидуальные качества игроков. Такой футбол нравится Кононову? Тогда очень печально.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 21:49

      Нам тоже такой футбол нравится. С такой игрой и другие результаты будут.

      4
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