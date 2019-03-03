Кононов – о матче с «Краснодаром»: «Мне нравится такой футбол, но мы не удовлетворены результатом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Атаки были острые со стороны обеих команд. Все было на волоске. Мне нравится такой футбол, когда обе команды так играют. Это доставляет удовольствие зрителям. Игра получилась равной, но нам было сложнее, потому что это был первый официальный матч. Но мы не можем быть удовлетворены таким результатом.

Замена Ломовицкого? Она связана с травмой, но он и тактически выглядел не очень. Функционально мы выдержали, надо теперь точнее действовать перед штрафной. В этом матче было больше эмоций, чем отточенной игры. В первые 25 минут мы контролировали игру за счет прессинга, однако перед штрафной соперника нам недоставало качественных действий», – сказал Кононов.

«Спартак» с 29 очками занимает четвертое место в таблице.

«Краснодар» с 34 очками идет вторым.

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