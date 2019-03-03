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    Черчесов приехал на «Открытие Арену». Он дал стюардам закрытый конверт с билетом и не хотел раскрывать его

    «Спартак» принимает «Краснодар» в матче 18-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). На матч приехал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Перед входом на стадион он протянул стюардам закрытый конверт с билетом на игру. Черчесова попросили достать билет из конверта, но тренер не хотел этого делать. Он сказал: «Может, мне развернуться и уйти?» Потом Черчесов раскрыл конверт, показал билет и прошел на стадион.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Твиттер «СЭ» «Спартак»

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    03.03.2019 20:39
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 4 марта 2019, 20:55

      Пипец перетрудился конвертик открыл. Надо было стюардам на колени перед ним наверное встать и прощения попросить, что Величайшего из тренеров попросили билет показать, перед входом на стадион, а то уйдёт! Низко и неразумно, товарищ Черчесов, своё раздутое ЭГО всем напоказ выпячивать.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 4 марта 2019, 16:47

      Усач зазвездился

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 4 марта 2019, 11:51

      Классно было бы если бы в конверте билета не было)))

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Валерий1965 10 марта 2019, 10:23

      И его бы приняли). За незаконное проникновение на спортивный объект.

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      Рейтинг: +862

      Jack24 4 марта 2019, 09:32

      физрук строит из себя супер тренера

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 4 марта 2019, 09:14

      в этом вечь Черчесов ) да и вообще многие проблемы наши )
      общее уважение к законам и правилам - важная часть сильного общества
      у нас же важно показать, что ты равнее других. и это прям цель для многих в жизни

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 4 марта 2019, 08:49

      Их знали только в лицо, но не стюарды..........

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 марта 2019, 06:38

      Несет Стаса, думает его как ВВ везде пропускать начнут и без билетов)

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 марта 2019, 04:32

      да ладно вам он же ЧМ выиграл,можно и простить такое))в другой вселенной...

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 марта 2019, 04:10

      Я бы не возражал, если бы он развернулся и ушел... Блин, мужик взрослый, а поведение бабское какое-то!

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      Рейтинг: +4454

      Snek 4 марта 2019, 03:29

      У стасега грудь колесом, а мозгов ноль.

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