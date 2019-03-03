Черчесов приехал на «Открытие Арену». Он дал стюардам закрытый конверт с билетом и не хотел раскрывать его

«Спартак» принимает «Краснодар» в матче 18-го тура РПЛ (1:1, второй тайм). На матч приехал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Перед входом на стадион он протянул стюардам закрытый конверт с билетом на игру. Черчесова попросили достать билет из конверта, но тренер не хотел этого делать. Он сказал: «Может, мне развернуться и уйти?» Потом Черчесов раскрыл конверт, показал билет и прошел на стадион.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.