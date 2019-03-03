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    Сарри: «Наполи» – не маленький клуб. И давление там намного выше, чем в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выступление полузащитника Жоржиньо в этом сезоне.

    Ранее игрок играл под руководством специалиста в «Наполи».

    «У Жоржиньо очень сильный характер, это очень сильная личность. Я могу поверить, что он не испытывает проблем, играя под давлением. Он очень хорошо провел последний матч против «Тоттенхэма» (2:0). Во втором тайме он был лучше, чем в первом.

    Для Жоржиньо очень важно закончить матч таким образом. Я думаю, что он может делать лучше. Но ему нужно, чтобы вся команда очень хорошо понимала наш футбол.

    «Наполи» – не маленький клуб. И давление там намного выше, чем здесь. Каждый матч очень сложен и морально опустошает. Вы рискуете подойти к этому моменту сезона действительно очень уставшими, скорее морально, чем физически. В Англии сезон действительно очень сложный.

    Цель моего клуба – вернуться в Лигу чемпионов. Я был бы очень счастлив», – сказал Сарри.

    • Итальянский хавбек перешел в лондонский клуб из «Наполи» летом 2018 года за 57 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Жоржиньо провел за «Челси» 36 матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2019 16:37
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    Комментарии160
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 марта 2019, 00:54

      Всё Олег, до завтрва, у меня 05 утра..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 00:22

      Вот, уже другое дело. Краснодар забил один мяч, ещё бы один и можно заканчивать.)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 марта 2019, 00:07

      Сегодня и сильно ржал читав выкладки Толяна о великом и могучем русском языке.
      По теме как прочитать...( и как написать)!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 23:44

      я сегодня уже только базу подберу, а приколы с утра выложу. Поищу по смешней, а то сегодня, блин, подняли нам настроения наши клубы: Спартак, Зенит и вот теперь Краснодар...

      3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 марта 2019, 23:30

      Пошел я дальше смотреть..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 марта 2019, 23:25

      Ну вот Валенсия свои два забила!!
      Осталось Краснодару забить свои три!! ХА!!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 7 марта 2019, 23:27

      Что-то Краснодар совсем не похож на себя. Мяч совсем не держит.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 7 марта 2019, 23:29

      Точно не помню что бы кто то больше поставил..

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 7 марта 2019, 23:30

      Вот сейчас выручил вратарь.3 игрока бегут и не могут накрыть эту передачу, а один испанец получил мяч.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 7 марта 2019, 23:31

      2:0 у Макса стоит, а так все с разницей в один мяч ставили. кроме нас с тобой.

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 7 марта 2019, 23:33

      А либо 3:1 ..

      5
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 7 марта 2019, 23:25

      Уровень российского футбола, пока, на лице!

      4
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 7 марта 2019, 23:27

      а Белорусского где...?

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 7 марта 2019, 23:31

      А что разве слово ЖОПА звездами рисуется..

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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Project Бабангида 7 марта 2019, 23:47

      Вот тут про БАТЭ почитайте

      https://www.google.com/amp/s/amp.championat.com/football/article-3269083-6-sensacionnykh-matchej-batje-v-lige-chempionov.html

      Баварию, Рому,Лилль в ЛЧ делали ))! Да и Зенит, не так давно, правда потом позорище утварили

      3
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > ВетеR 8 марта 2019, 00:18

      не смеши , меня фантиками из под конфет , а то я коробку достану

      3
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Project Бабангида 8 марта 2019, 10:20

      Свои фантики в карманах держите ....
      Там же ,где и фиги !!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 23:25

      Как бы не было крупного счёта здесь. Не зря Каборе говорил, что с Валенсией будет тяжелей, чем в играх с предыдущими командами.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 марта 2019, 23:16

      Олега и Лёху с победой....! красавцы...хоть тут питерские испанским борта помяли

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 марта 2019, 23:20

      Да 4 матча это не батл. Ещё 12-13 марта другие 4 игры и тогда уже можно чисто за 8 игр по ЛЧ говорить.

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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 7 марта 2019, 23:28

      Еще не вечер..А победитель будет только один..(Дункан Маклауд)!

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 7 марта 2019, 23:14

      БетеР (с) - желаю МЮ вылететь в следующем туре

      вашей барселоне того же желаем....предпочтительно от Атлетико как всегда...)

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      ВетеR > Project Бабангида 7 марта 2019, 23:18

      Спасибо,Ваши пожелания не сбыточны ))!
      И Ник мой, ВетеR, в русском произношении Ветер

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 7 марта 2019, 23:18

      Я за английский финал. Пусть сыграют Ливер-Мансити и победит сильнейший и везучий. Хотя Барса будет упираться, чтобы выиграть эту ЛЧ.

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      Project Бабангида > ВетеR 7 марта 2019, 23:19

      загляни в недавнюю историю....тогда тоже пафоса выше крыши было....а потом падение с крыши лицом в навоз... под выразительные жесты Симеоне

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      ВетеR > Рубик Докоян 7 марта 2019, 23:20

      Она её и выиграет!)

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      Project Бабангида > ВетеR 7 марта 2019, 23:22

      я на писал как мне удобно...а всем понятно....мучится с вашими английскими закорючками нет вдохновения

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      Рубик Докоян > ВетеR 7 марта 2019, 23:23

      Я бы не был так уверен в этом. Сюрпризов в этих еврокубках хватает, что в ЛЕ, что в ЛЧ, а у Барсы есть проблемы в защите.

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      Project Бабангида > Сварожич 7 марта 2019, 23:26

      я за барсу как за своих не топлю...так что мне на неё параллельно ...пусть Атлетико берёт

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      Рубик Докоян > Сварожич 7 марта 2019, 23:35

      Посмотрим, тут же команды уже не промах будут. Вон как пацаны из Аякса Реал размазали в Мадриде.

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      Рубик Докоян > Сварожич 7 марта 2019, 23:43

      Барса это Барса а тут пацаны из Аякса. Они ещё по возят и других грандов.

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