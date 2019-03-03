Сарри: «Наполи» – не маленький клуб. И давление там намного выше, чем в «Челси»

Всё Олег, до завтрва, у меня 05 утра..
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал выступление полузащитника Жоржиньо в этом сезоне.
Ранее игрок играл под руководством специалиста в «Наполи».
«У Жоржиньо очень сильный характер, это очень сильная личность. Я могу поверить, что он не испытывает проблем, играя под давлением. Он очень хорошо провел последний матч против «Тоттенхэма» (2:0). Во втором тайме он был лучше, чем в первом.
Для Жоржиньо очень важно закончить матч таким образом. Я думаю, что он может делать лучше. Но ему нужно, чтобы вся команда очень хорошо понимала наш футбол.
«Наполи» – не маленький клуб. И давление там намного выше, чем здесь. Каждый матч очень сложен и морально опустошает. Вы рискуете подойти к этому моменту сезона действительно очень уставшими, скорее морально, чем физически. В Англии сезон действительно очень сложный.
Цель моего клуба – вернуться в Лигу чемпионов. Я был бы очень счастлив», – сказал Сарри.
- Итальянский хавбек перешел в лондонский клуб из «Наполи» летом 2018 года за 57 миллионов евро.
- В текущем сезоне Жоржиньо провел за «Челси» 36 матчей и сделал одну результативную передачу.