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    «ПСЖ» хочет купить Милинковича-Савича за 100 миллионов

    «ПСЖ» готовит предложение «Лацио» в размере 100 миллионов евро за полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

    Французский клуб рассматривает серба как замену Адриану Рабьо, который покинет команду летом по истечении срока контракта.

    Ранее президент римлян Клаудио Лотито сообщил, что отказался продавать футболиста одному из клубов за 160 миллионов евро. Предполагается, что сейчас он будет готов расстаться с хавбеком за меньшие деньги.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2019 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 17:29

      Если есть интерес и предлагают такие деньги, то надо продавать, потом и 100 лямов никто не предложит.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 марта 2019, 15:17

      Игрок хороший но не факт что заиграет в топ клубе.

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