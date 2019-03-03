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    Каррера: «Хотел видеть Марио Фернандеса в «Спартаке». Это игрок очень высокого уровня»

    Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе «Инсайдеры» подтвердил, что рассматривал вариант приглашения защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    – Многие болельщики «Спартака» уверены, что вы после чемпионского года хотели чуть ли не на половину, а то и больше поменять команду.

    – Нет, я не хотел менять всю команду. Вполне нормально, что после победы тренер стремится усилить состав, но не в ущерб тем игрокам, которые сделали для клуба нечто важное.

    – А каких футболистов вы хотели купить в «Спартак»? Я слышал, что вы все два года очень просили Федуна купить Марио Фернандеса.

    – Да-да. Фернандес в числе тех игроков, которых мне хотелось видеть в «Спартаке». В самых первых матчах против ЦСКА я понял, что он игрок очень высокого уровня. Это можно увидеть и по телевизору. Каждый раз. Поэтому он мог бы очень хорошо вписаться в состав «Спартака». При этом не в ущерб Ещенко.

    Я всего лишь хотел повысить общий уровень команды. Я просил Федуна всех игроков, которые были мне нужны. И только.

    • Каррера был уволен в октябре 2018 года спустя более 2 лет в должности.
    • Итальянец выиграл с красно-белыми РПЛ-2016/17 и Суперкубок-2017.

    Источник: «Матч Премьер»

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    03.03.2019 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 марта 2019, 13:13

      Хотелка у него не треснет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 марта 2019, 12:58

      Это нормально.
      Иначе бы в Реал, Барсу и Манчестер набирали бы одно днищенское ..овно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2019, 11:36

      губенки закатай

      2
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