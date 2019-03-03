Каррера: «Хотел видеть Марио Фернандеса в «Спартаке». Это игрок очень высокого уровня»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе «Инсайдеры» подтвердил, что рассматривал вариант приглашения защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

– Многие болельщики «Спартака» уверены, что вы после чемпионского года хотели чуть ли не на половину, а то и больше поменять команду.

– Нет, я не хотел менять всю команду. Вполне нормально, что после победы тренер стремится усилить состав, но не в ущерб тем игрокам, которые сделали для клуба нечто важное.

– А каких футболистов вы хотели купить в «Спартак»? Я слышал, что вы все два года очень просили Федуна купить Марио Фернандеса.

– Да-да. Фернандес в числе тех игроков, которых мне хотелось видеть в «Спартаке». В самых первых матчах против ЦСКА я понял, что он игрок очень высокого уровня. Это можно увидеть и по телевизору. Каждый раз. Поэтому он мог бы очень хорошо вписаться в состав «Спартака». При этом не в ущерб Ещенко.

Я всего лишь хотел повысить общий уровень команды. Я просил Федуна всех игроков, которые были мне нужны. И только.