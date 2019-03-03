Бабурин – после победы над «Ахматом»: «Рубину» вернулось за незасчитанный гол»

Вратарь «Рубина» Егор Бабурин дал интервью после победы над «Ахматом» (1:0) в 18 туре чемпионата России.

«Очень важная игра. Мы в этом году рано начали сборы, но нашу кубковую игру перенесли, поэтому сборы получились длинные. Самое главное, что заработали три очка.

Думаю, у нас моментов было больше, поэтому мы были ближе к победе. Мы сейчас смотрели гол незасчитанный, там мяч не вышел за лицевую, поэтому вернулось нам за этот момент.

Сагитов молодец, мы его поздравили все. Сказали, что два забил. Только дебютировал в Премьер-лиге, всего лишь несколько матчей провел, очень хороший старт. Парень старается, агрессивно настроен, поэтому заслужил свой гол. Я его еще раз поздравляю с тем, что принес команде победу», – цитирует голкипера пресс-служба казанского клуба.