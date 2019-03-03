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    Бабурин – после победы над «Ахматом»: «Рубину» вернулось за незасчитанный гол»

    Вратарь «Рубина» Егор Бабурин дал интервью после победы над «Ахматом» (1:0) в 18 туре чемпионата России.

    «Очень важная игра. Мы в этом году рано начали сборы, но нашу кубковую игру перенесли, поэтому сборы получились длинные. Самое главное, что заработали три очка.

    Думаю, у нас моментов было больше, поэтому мы были ближе к победе. Мы сейчас смотрели гол незасчитанный, там мяч не вышел за лицевую, поэтому вернулось нам за этот момент.

    Сагитов молодец, мы его поздравили все. Сказали, что два забил. Только дебютировал в Премьер-лиге, всего лишь несколько матчей провел, очень хороший старт. Парень старается, агрессивно настроен, поэтому заслужил свой гол. Я его еще раз поздравляю с тем, что принес команде победу», – цитирует голкипера пресс-служба казанского клуба.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    03.03.2019 07:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 марта 2019, 09:52

      Москалев слабый и подслеповатый судьишка.

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      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 3 марта 2019, 08:41

      Рубин часто играет вничью,а ещё чаще забивает на последних минутах. Ставь на что-то из этого и не прогадаешь

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 марта 2019, 08:09

      92 минуты без голов, зато 2 за 3мин.. Отмена первого гола уже прошлый век(как тренировка к след. игре), с вар такое не пройдёт.. Молодцы играли до конца

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