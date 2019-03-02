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    Бердыев – после гола Сагитова: «Звездная болезнь у него есть. Из-за нее он провел в дубле второй сбор»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    — Напряженная игра без моментов. В концовке первого периода мы могли забить, но в целом была ничейная игра. Всевышний вернул нам то, что мы потеряли в Грозном. Но и первый гол Артура Сагитова был чистым — мяч не ушел за линию.

    — Какие эмоции в целом от его гола?

    — Рад за него. Он наш воспитанник, надеюсь их будет больше.

    — Есть ли риск, что у него начнется звездная болезнь?

    — Звездная болезнь у него есть. Из-за нее он провел в дубле второй сбор.

    • «Рубин» с 28 очками занимает шестую строчку в таблице.
    • Сагитов вышел на поле на 82-й минуте и забил гол на 94-й минуте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2019 23:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 12:18

      Много ребят пострадало от этого момента- крышу сносит враз. Все зависит от самого звездуна.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 марта 2019, 00:49

      Без звездной болезни звездой не станешь!

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 марта 2019, 00:31

      Вот за это однозначно респект Бердыеву. У нас куча талантов умерла из-за того, что слишком рано зазвездились. Курбан не боится оставить талантливого парня в дубле просто для того, чтобы в будущем с ним не было психологических проблем.

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