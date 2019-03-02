Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

— Напряженная игра без моментов. В концовке первого периода мы могли забить, но в целом была ничейная игра. Всевышний вернул нам то, что мы потеряли в Грозном. Но и первый гол Артура Сагитова был чистым — мяч не ушел за линию.

— Какие эмоции в целом от его гола?

— Рад за него. Он наш воспитанник, надеюсь их будет больше.

— Есть ли риск, что у него начнется звездная болезнь?

— Звездная болезнь у него есть. Из-за нее он провел в дубле второй сбор.