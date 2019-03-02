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    Сульшер: «Я решил, что буду наслаждаться каждой секундой, пока я в «МЮ»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2).

    «Я участвовал в стольких играх, похожих на эту. «Стэмфорд энд» [одна из трибун «Олд Траффорд»] всегда загонит мяч в сетку для вас. Это лучшее место, чтобы забить победный мяч.

    Мы показали характер и веру в большей степени, чем уровень. Нам немного не хватало класса. Мы должны были вести 2:0 после первых пяти минут. Но у нас три очка, и мы рады.

    Теперь мы на три очка отстаем от «Тоттенхэма». Последние девять игр будут захватывающими. Я решил, что пока буду наслаждаться каждой секундой, пока я здесь. Я рад за своих игроков», – сказал Сульшер.

    • «МЮ» с 58 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Тоттенхэм» с 61 очком идет третьим.

    Источник: BBC

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    02.03.2019 23:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 3 марта 2019, 08:40

      Ну правильно. Так и надо. Красаучык

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2019, 01:48

      Удачи!!!+++

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