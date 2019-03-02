Сульшер: «Я решил, что буду наслаждаться каждой секундой, пока я в «МЮ»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2).

«Я участвовал в стольких играх, похожих на эту. «Стэмфорд энд» [одна из трибун «Олд Траффорд»] всегда загонит мяч в сетку для вас. Это лучшее место, чтобы забить победный мяч.

Мы показали характер и веру в большей степени, чем уровень. Нам немного не хватало класса. Мы должны были вести 2:0 после первых пяти минут. Но у нас три очка, и мы рады.

Теперь мы на три очка отстаем от «Тоттенхэма». Последние девять игр будут захватывающими. Я решил, что пока буду наслаждаться каждой секундой, пока я здесь. Я рад за своих игроков», – сказал Сульшер.