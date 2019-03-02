Головин отдал голевой пас в матче с «Анжером»

Обжился наконец-то Головин в новом для себя чемпионате. Старт был ужасен, но теперь он один из главных конструкторов атак монегасков. И радует что постоянно прибавляет в игре. Если не сбавить оборотов и травмы пройдут стороной то он станет одним из лучших плеймейкеров своего поколения.
«Анжер» принимает «Монако» в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1, второй тайм).
На 49-й минуте полузащитник Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Радамеля Фалькао.
- Для Головина это пятое результативное действие в «Монако».
- Он забил два гола и отдал три голевые передачи.
- Игрок провел 24 игры за клуб (включая матч с «Анжером»).