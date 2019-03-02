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    Головин отдал голевой пас в матче с «Анжером»

    «Анжер» принимает «Монако» в матче 27-го тура Лиги 1 (2:1, второй тайм).

    На 49-й минуте полузащитник Александр Головин отдал голевую передачу на нападающего Радамеля Фалькао.

    • Для Головина это пятое результативное действие в «Монако».
    • Он забил два гола и отдал три голевые передачи.
    • Игрок провел 24 игры за клуб (включая матч с «Анжером»).

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2019 23:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      RubinMF 2 марта 2019, 23:48

      Обжился наконец-то Головин в новом для себя чемпионате. Старт был ужасен, но теперь он один из главных конструкторов атак монегасков. И радует что постоянно прибавляет в игре. Если не сбавить оборотов и травмы пройдут стороной то он станет одним из лучших плеймейкеров своего поколения.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > RubinMF 3 марта 2019, 01:54

      Он станет одним из лучших плеймейкеров своего поколения в своей галактике.
      Вот это аванс!

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