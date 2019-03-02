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    Де Брюйне получил травму в матче с «Борнмутом» и не смог продолжить игру

    «Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура АПЛ (1:0). В конце второго тайма полузащитник «Сити» Кевин Де Брюйне получил травму в неигровом эпизоде.

    Футболист захромал и не смог продолжить игру. Вместо не него на поле вышел Рияд Марез, он забил единственный гол в матче.

    • В августе прошлого года игрок получил травму колена и не играл до октября.
    • В октябре он восстановился и вернулся в состав, снова получил травму и восстановился в середине декабря.

    «Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было

    Источник: BBC

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    02.03.2019 20:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:30

      Это плохо для Ман Сити. Здоровья.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 марта 2019, 20:10

      опять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 марта 2019, 20:08

      Печально

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