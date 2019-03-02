Де Брюйне получил травму в матче с «Борнмутом» и не смог продолжить игру

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» в матче 29-го тура АПЛ (1:0). В конце второго тайма полузащитник «Сити» Кевин Де Брюйне получил травму в неигровом эпизоде.

Футболист захромал и не смог продолжить игру. Вместо не него на поле вышел Рияд Марез, он забил единственный гол в матче.

В августе прошлого года игрок получил травму колена и не играл до октября.

В октябре он восстановился и вернулся в состав, снова получил травму и восстановился в середине декабря.

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