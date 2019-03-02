Покеттино: «Сэйв Льориса – огромный подарок. Мы не заслужили поражения»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в матче 29 тура чемпионата Англии.

«Сэйв Льориса стал огромным подарком для нас. Я очень рад, ведь мы не заслужили поражения и даже выглядели лучше, чем соперник, поэтому проигрыш был бы большим разочарованием.

Я доволен нашим выступлением. Играть против «Арсенала» было сложно, но в итоге мы прервали серию из двух поражений подряд. Это придаст нам уверенности, чтобы обыграть «Боруссию» и выйти в следующую стадию Лиги чемпионов», – цитирует аргентинца BBC.