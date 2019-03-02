Покеттино: «Сэйв Льориса – огромный подарок. Мы не заслужили поражения»

Спас от поражения ,время было на исходе.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в матче 29 тура чемпионата Англии.
«Сэйв Льориса стал огромным подарком для нас. Я очень рад, ведь мы не заслужили поражения и даже выглядели лучше, чем соперник, поэтому проигрыш был бы большим разочарованием.
Я доволен нашим выступлением. Играть против «Арсенала» было сложно, но в итоге мы прервали серию из двух поражений подряд. Это придаст нам уверенности, чтобы обыграть «Боруссию» и выйти в следующую стадию Лиги чемпионов», – цитирует аргентинца BBC.
- Льорис отразил пенальти Пьера-Эмерика Обамеянга на первой добавленной минуте.
- Матч в Дортмунде состоится 5 марта. «Шпоры» выиграли первый со счетом 3:0.