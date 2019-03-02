Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Сэйв Льориса – огромный подарок. Мы не заслужили поражения»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог ничьей с «Арсеналом» (1:1) в матче 29 тура чемпионата Англии.

    «Сэйв Льориса стал огромным подарком для нас. Я очень рад, ведь мы не заслужили поражения и даже выглядели лучше, чем соперник, поэтому проигрыш был бы большим разочарованием.

    Я доволен нашим выступлением. Играть против «Арсенала» было сложно, но в итоге мы прервали серию из двух поражений подряд. Это придаст нам уверенности, чтобы обыграть «Боруссию» и выйти в следующую стадию Лиги чемпионов», – цитирует аргентинца BBC.

    • Льорис отразил пенальти Пьера-Эмерика Обамеянга на первой добавленной минуте.
    • Матч в Дортмунде состоится 5 марта. «Шпоры» выиграли первый со счетом 3:0.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:11

      Спас от поражения ,время было на исходе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 марта 2019, 02:21

      отскок петрович)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 2 марта 2019, 18:58

      Ой, да пошел бы ты ....

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11