Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк сказал, что забьет первый гол за «Урал» в ворота «Спартака»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк дал интервью после поражения от «Зенита» (0:1) в 18 туре РПЛ.

    – Насколько ощущения от игры совпали с ожиданиями?

    – Можно сказать, сегодня у меня был дебют. С ними у меня не очень ладится: в «Динамо», в Германии. Что сказать по игре? Весенний футбол, стандарты выходят на первый план. «Зенит» воспользовался одним из них. Конечно, ничейная игра, 0:0 были бы справедливы. Но, увы, для нас.

    – Готовы играть 90 минут? Хватило сил в концовке?

    – Несмотря на то, что на сборе провел одну игру 90 минут, сегодня чувствовал в себе уверенность, был готов играть на фантастическом стадионе при прекрасной атмосфере.

    – Ильин не играл из-за дисквалификации, Панюков – из-за арендного соглашения с «Зенитом». Не хватило второго нападающего? Может, если бы кто-то вышел к вам в пару, было бы поострее?

    – У нас высокая конкуренция в линии атаки. Даже несмотря на то, что Ильин и Панюков не смогли сыграть, у нас был выбор в атаке: там мог сыграть Бикфалви, или могли добавить игрока в полузащиту. Тем интереснее будет игра со «Спартаком» на Кубок.

    – Со «Спартаком» будет сложнее?

    – Думаю, будет что-то похожее. У нас есть небольшое преимущество, «Спартак» может забить. Кубковая игра, будем стремиться пройти дальше.

    – Когда ждать ваш первый гол за «Урал»?

    – Вы же знаете ответ на этот вопрос.

    – Со «Спартаком»?

    – Очевидно.

    • 35-летний Погребняк – воспитанник красно-белых.
    • «Урал» подписал футболиста в августе в качестве свободного агента.
    • Матч с петербургским клубом стал для него первым за 11 месяцев.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 15:08
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 марта 2019, 13:55

      Погребняк сказал - Погребняк сделает)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 21:51

      Эх Паша как же ты уже достал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 2 марта 2019, 19:29

      В каком году?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 19:08

      Договорился уже?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 2 марта 2019, 18:26

      А это значит, что он никогда не забьет))))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 2 марта 2019, 17:48

      Погребняк - известный твиздабол ...

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 марта 2019, 17:36

      Плохая примета давать такие обещания.Обычно они работают со знаком минус.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 16:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это он правильно сказал. Бывшие спартачи нонешний спердяк не любят.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 16:10

      трепач доморощенный

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 2 марта 2019, 15:59

      Паша, не говори "Гоп" пока не перепрыгнешь. Играй спокойной, жди пенсию!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11