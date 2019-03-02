Погребняк сказал, что забьет первый гол за «Урал» в ворота «Спартака»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк дал интервью после поражения от «Зенита» (0:1) в 18 туре РПЛ.

– Насколько ощущения от игры совпали с ожиданиями?

– Можно сказать, сегодня у меня был дебют. С ними у меня не очень ладится: в «Динамо», в Германии. Что сказать по игре? Весенний футбол, стандарты выходят на первый план. «Зенит» воспользовался одним из них. Конечно, ничейная игра, 0:0 были бы справедливы. Но, увы, для нас.

– Готовы играть 90 минут? Хватило сил в концовке?

– Несмотря на то, что на сборе провел одну игру 90 минут, сегодня чувствовал в себе уверенность, был готов играть на фантастическом стадионе при прекрасной атмосфере.

– Ильин не играл из-за дисквалификации, Панюков – из-за арендного соглашения с «Зенитом». Не хватило второго нападающего? Может, если бы кто-то вышел к вам в пару, было бы поострее?

– У нас высокая конкуренция в линии атаки. Даже несмотря на то, что Ильин и Панюков не смогли сыграть, у нас был выбор в атаке: там мог сыграть Бикфалви, или могли добавить игрока в полузащиту. Тем интереснее будет игра со «Спартаком» на Кубок.

– Со «Спартаком» будет сложнее?

– Думаю, будет что-то похожее. У нас есть небольшое преимущество, «Спартак» может забить. Кубковая игра, будем стремиться пройти дальше.

– Когда ждать ваш первый гол за «Урал»?

– Вы же знаете ответ на этот вопрос.

– Со «Спартаком»?

– Очевидно.