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    Гончаренко – о переносе матча в Грозный: «Не принципиально, где играть. Мы люди подневольные»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал интервью перед встречей 18 тура чемпионата России с «Арсеналом».

    Руководство лиги перенесло матч в Грозный, потому что тульский клуб включил систему обогрева поля позже срока.

    «Главное для нас, что матч состоится в этот день и в это время. Мы планировали всю подготовку для того, чтобы играть 2 марта. По большому счeту, нам не принципиально, где играть. Два часа лететь в Грозный, два часа ехать в Тулу. Отнеслись к этому спокойно, тем более мы люди подневольные. Куда сказали ехать, туда и едем, там и играем.

    Повысились ли у ЦСКА шансы на победу после переноса матча из Тулы, где «Арсенал» обычно играет намного увереннее? Надо понимать, что после длительной паузы может многое поменяться. Тем более каждая игра — своя, отдельная история.

    Статистика может быть хорошей, но она также может не сыграть в отдельном матче. Поэтому наша задача сегодня — быть предельно мотивированными, а не смотреть на какую-то статистику», — «Чемпионат» приводит слова Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2019 14:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 2 марта 2019, 16:43

      Мотивация подкачала, это не беда, наверстаете. Ну а насчет записи в рабы-это перебор. Ганчаренко может свою голову совать в ярмо, но команда может быть против.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 16:11

      Мы люди подневольные Гиннеру.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 марта 2019, 15:45

      Походу Зеня в этом году чемпион,,,,Завтра Спартак прихлопнет Краснодар,,,,,,и нет конкурентов у голубых,,,,

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > slavutiq70 2 марта 2019, 16:15

      Ты сначала прихлопни,а потом посмотрим

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > EcioAuditore 2 марта 2019, 16:18

      Да прихлопнем,,,,было бы кого прихлопнуть,,,У Краснодара всегда коленки трясуться в ответсвенный момент поэтому не чего и не выиграли,,,,,

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 2 марта 2019, 15:20

      Позорище а не игра у армейцев... Вы чем занимались в зимнюю паузу,хочется спросить???

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 марта 2019, 15:04

      да хоть товарняк с Сирией или Венесуэлой..
      По любому.по пенальти...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 марта 2019, 14:56

      Зато первый тайм отыграли хреново,при твоём полном невмешательстве и двух жёлтых карточках.

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