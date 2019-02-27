Матч «Арсенал» – ЦСКА перенесли в Грозный, потому что тульский клуб включил подогрев поля позже обещанного

Пресс-служба РПЛ сообщила подробности переноса матча 18 тура «Арсенал» – ЦСКА из Тулы в Грозный.

«По плану, представленному «Арсеналом», 24-25 января 2019 года должен был состояться запуск системы автоматизированного подогрева поля. Однако в установленное время запланированное клубом подключение подогрева не было произведено.

Учитывая большой зрительский интерес к матчу и начало весенней части сезона, 25 февраля бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения провести еще одну проверку стадиона «Арсенал» с целью оценки возможности проведения на нем матча.

Проверка, проведенная 26 февраля, показала, что, несмотря на интенсивные агротехнические мероприятия, ожидаемая динамика восстановления поля не наблюдается. Газон признан не соответствующим пункту 10.4. Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

В связи с этим возникла необходимость переноса матча на другой стадион 1-й или высшей категории. Ранее РПЛ в качестве резервных выбрала 4 стадиона на этот сезон: «Арена Химки», «Фишт», «Нефтяник» и «Уралмаш».

Однако в установленную дату ни одна из этих арен не может быть задействована в связи с проведением матчей РПЛ и ФНЛ. Рассматриваемый в качестве еще одного резервного стадион «Лужники» только начал подготовку поля, а газоны стадионов «Ростов» и «Краснодар» загружены матчами Кубка России и Лиги Европы.

В итоге к проведению матча «Арсенал» – ЦСКА в установленную календарем дату оказались готовы только 2 стадиона: «Ахмат Арена» и «Анжи Арена», и выбор был сделан в пользу стадиона в Грозном», – говорится в сообщении.