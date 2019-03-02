Ибрагимович: «Мбаппе будет еще лучше, если не станет обращать внимание на шумиху вокруг себя»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал характеристику форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Швед считает француза фантастическим игроком.

«Мбаппе – это фантастика. У него уже есть большие трофеи, и он продолжает прогрессировать. Нужно впредь быть сконцентрированным на игре и не обращать внимание на шумиху вокруг. Тогда Мбаппе будет еще лучше», – считает швед.