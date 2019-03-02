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    Ибрагимович: «Мбаппе будет еще лучше, если не станет обращать внимание на шумиху вокруг себя»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович дал характеристику форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Швед считает француза фантастическим игроком.

    «Мбаппе – это фантастика. У него уже есть большие трофеи, и он продолжает прогрессировать. Нужно впредь быть сконцентрированным на игре и не обращать внимание на шумиху вокруг. Тогда Мбаппе будет еще лучше», – считает швед.

    • Мбаппе – действующий чемпион мира.
    • Форвард стал лучшим молодым игроком чемпионата мира-2018.
    • Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов евро.

    Источник: Goal

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    02.03.2019 09:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2019, 09:49

      это всех талантливых касается

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