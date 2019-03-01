47-летний Эмери – о 46-летнем Покеттино: «Он молод, большие победы ждут его»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о Маурисио Покеттино, работающим с «Тоттенхэмом».

2 марта команды встретятся в рамках 29 тура чемпионата Англии.

«Он молод, но уже добился многого с каждой из своих команд, а особенно – с «Тоттенхэмом». Я очень уважаю его как человека и еще больше как тренера.

Он молод, и в будущем его ждут большие победы. Надеюсь, это произойдет не завтра», – сказал испанец.