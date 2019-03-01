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    47-летний Эмери – о 46-летнем Покеттино: «Он молод, большие победы ждут его»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением о Маурисио Покеттино, работающим с «Тоттенхэмом».

    2 марта команды встретятся в рамках 29 тура чемпионата Англии.

    «Он молод, но уже добился многого с каждой из своих команд, а особенно – с «Тоттенхэмом». Я очень уважаю его как человека и еще больше как тренера.

    Он молод, и в будущем его ждут большие победы. Надеюсь, это произойдет не завтра», – сказал испанец.

    • 2 марта Покеттино исполнится 47 лет.
    • Начало матча на «Уэмбли» – в 15:30 мск.

    Источник: Yahoo

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    01.03.2019 23:52
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:20

      Сарказм от Эмери.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2019, 08:18

      и себя похвалил,и другого )))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 2 марта 2019, 00:15

      А он оказался с неплохим чувством юмора))

      6
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