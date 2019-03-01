Игнатьев: «Шестиочковый отрыв «Зенита» от «Локомотива» – ничто»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью перед матчем 18 тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Чтобы снова стать чемпионами, нужно еще больше работать, чем в прошлом году. Такое ощущение, что мы чемпионы мира по тренировкам. Игр маловато. Товарищеские матчи, особенно пока вкатываешься, не было практики, по-другому воспринимаются.

Не сравнить с официальными. В Черкизово большая армия болельщиков – они тебя гонят, неважно, какое у тебя состояние. Уровень ответственности намного выше.

Шестиочковый отрыв – это, я считаю, ничто. Важно удачно начать чемпионат – с победы. Тогда будет психологически легче. Мы не зря работали на сборах. Хотелось бы увидеть болельщиков, несмотря на погоду, чтобы они помогли нам победить», – сказал Игнатьев.