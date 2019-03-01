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    Игнатьев: «Шестиочковый отрыв «Зенита» от «Локомотива» – ничто»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью перед матчем 18 тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Чтобы снова стать чемпионами, нужно еще больше работать, чем в прошлом году. Такое ощущение, что мы чемпионы мира по тренировкам. Игр маловато. Товарищеские матчи, особенно пока вкатываешься, не было практики, по-другому воспринимаются.

    Не сравнить с официальными. В Черкизово большая армия болельщиков – они тебя гонят, неважно, какое у тебя состояние. Уровень ответственности намного выше.

    Шестиочковый отрыв – это, я считаю, ничто. Важно удачно начать чемпионат – с победы. Тогда будет психологически легче. Мы не зря работали на сборах. Хотелось бы увидеть болельщиков, несмотря на погоду, чтобы они помогли нам победить», – сказал Игнатьев.

    • Команда Юрия Семина примет самарский клуб завтра в 16:30 мск.
    • «Зенит» в 11:30 на выезде сыграет с «Уфой».

    Источник: Официальный YouTube-канал «Локомотива»

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    01.03.2019 23:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:18

      Тут каждая игра будет важной и очки будут доставаться с трудом.

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 10:19

      Да, как обычно, многое от игры зенита будет зависеть... Весну прошлого года и вспоминать не хочется.... Безнадёга.ру. Надеюсь команды попадают игрой, а не кабинетными играми...

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 2 марта 2019, 06:51

      Играть научись сначала, колонча. Потом уж говори

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 марта 2019, 04:24

      Примерно также говорил Смолов в прошлом году перед домашней игрой с Уралом, результат - поражение. А вообще чтоб игр было побольше надо было хотя бы 3-е место в группе ЛЧ занимать.

      2
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      Рейтинг: +7878

      Томик 2 марта 2019, 01:09

      Тема про "сопли" опять. Антоша покусал.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 2 марта 2019, 00:29

      Оренбург.... 6 очковый отрыв локо от нас ничто))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 00:02

      Вотзавтра и посмотрим, что или ничто!

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > prezent2017 2 марта 2019, 00:57

      Да ничего мы завтра не посмотрим - а вот тура за три , а то и за пять может что то и прояснится .

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > prezent2017 3 марта 2019, 10:22

      Жаль Игнашку не выгнали.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 23:57

      "Зенит" 2. 03. 2019г в 11:30 играет в 18 туре с "Уралом", а не с "Уфой". "Уфа" принимает Динамо 3.03.2019г.

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      Рейтинг: +90

      alikatos 1 марта 2019, 23:47

      Зенит dabl tribl чемпион

      Завтра будет ясно будет он боротся или нет ...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 1 марта 2019, 23:27

      Ты забыл " спросить разрешения " у Краснодара , ЦСКА и Спартака )))) , ну или заручится их согласием , что маловероятно )))

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