Игнатьев: «Шестиочковый отрыв «Зенита» от «Локомотива» – ничто»

Тут каждая игра будет важной и очки будут доставаться с трудом.
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев дал интервью перед матчем 18 тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Чтобы снова стать чемпионами, нужно еще больше работать, чем в прошлом году. Такое ощущение, что мы чемпионы мира по тренировкам. Игр маловато. Товарищеские матчи, особенно пока вкатываешься, не было практики, по-другому воспринимаются.
Не сравнить с официальными. В Черкизово большая армия болельщиков – они тебя гонят, неважно, какое у тебя состояние. Уровень ответственности намного выше.
Шестиочковый отрыв – это, я считаю, ничто. Важно удачно начать чемпионат – с победы. Тогда будет психологически легче. Мы не зря работали на сборах. Хотелось бы увидеть болельщиков, несмотря на погоду, чтобы они помогли нам победить», – сказал Игнатьев.
- Команда Юрия Семина примет самарский клуб завтра в 16:30 мск.
- «Зенит» в 11:30 на выезде сыграет с «Уфой».