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    Кроос: «Шустер назвал меня дизельным трактором? А кто это?»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на критику Бернда Шустера, спросив у подписчиков в твиттере: «кто этот человек?». Ранее немецкий тренер назвал Крооса «дизельным трактором».

    • Шустер во время игровой карьеры выступал за мадридский клуб с 1988 по 1990-й год.
    • Немецкий специалист возглавлял «Реал» с 2007 по 2008 год.

    Шустер – о поражении «Реала» в Эль Класико: «Полузащита Мадрида не смогла бы выиграть даже у «Жироны»

    Источник: Твиттер Тони Крооса

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    01.03.2019 21:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +226

      Parker8 3 марта 2019, 17:13

      Кроссу отключили гугл? Почему люди такие тупые что просто в википедию не могут зайти?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 марта 2019, 22:13

      О дебил!!!Шустер играл с Марадоной в Барсе!Отказался ехать на ЧМ.И первый кто сказал,что Марадона забил гол рукой Англичанам.Что за мода выставлять свою тупость на показ...

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      Рейтинг: +844

      lejnin > mutabor0992 1 марта 2019, 23:08

      Я смотрю, кто-то не умеет в сарказм, во-первых...а во-вторых, много ли вы знаете про Франсиско Уррутикоэчеа, Мигеля Бьянкетти или Хосе Вентосу? А ведт они тоже вполне успешно играли с Марадоной в Барсе

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lejnin 1 марта 2019, 23:14

      По крайней мере про Шустера в "Советском спорте"была очень большая статья...Это во-первых.А во-вторых мало ли с кем играл Марадона.Ну и в третьих как я уже писал выше...Шустер добровольно отказался играть за сборную,а в то время это было о го го.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > mutabor0992 1 марта 2019, 23:30

      О дааа, Кроос ведь каждый день "Советский спорт" читает и просто обязан знать про Шустера :D:D:D Ну а про сборную - он не добровольно отказался, а его не вызвали, а это две большие разницы, как говорят в Одессе

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      Рейтинг: +286

      Milaninho > mutabor0992 2 марта 2019, 08:08

      Шустер пытается задеть человека, который выиграл 4 ЛЧ и ЧМ? Пусть он лучше расскажет, что он делает в Китае. В Европе никому не нужен, так хоть бабок решил поднять у китайцев.

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      Рейтинг: +617

      nelez > mutabor0992 2 марта 2019, 19:58

      По вашей логике весь мир обязан знать клеман лонгле. Ведь он проводит хороший сезон рядом с месси в составе барсы.

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