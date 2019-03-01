Кроос: «Шустер назвал меня дизельным трактором? А кто это?»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на критику Бернда Шустера, спросив у подписчиков в твиттере: «кто этот человек?». Ранее немецкий тренер назвал Крооса «дизельным трактором».

Шустер во время игровой карьеры выступал за мадридский клуб с 1988 по 1990-й год.

Немецкий специалист возглавлял «Реал» с 2007 по 2008 год.

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