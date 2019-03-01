Кроос: «Шустер назвал меня дизельным трактором? А кто это?»

Кроссу отключили гугл? Почему люди такие тупые что просто в википедию не могут зайти?
Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на критику Бернда Шустера, спросив у подписчиков в твиттере: «кто этот человек?». Ранее немецкий тренер назвал Крооса «дизельным трактором».
- Шустер во время игровой карьеры выступал за мадридский клуб с 1988 по 1990-й год.
- Немецкий специалист возглавлял «Реал» с 2007 по 2008 год.
Шустер – о поражении «Реала» в Эль Класико: «Полузащита Мадрида не смогла бы выиграть даже у «Жироны»
Who??? https://t.co/kGTp86Xod9— Toni Kroos (@ToniKroos) 1 марта 2019 г.