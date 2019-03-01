Шустер – о поражении «Реала» в Эль Класико: «Полузащита Мадрида не смогла бы выиграть даже у «Жироны»

Экс-главный тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал вылет бывшей команды из полуфинала Кубка Испании от «Барселоны» (0:3, 1:1).

«Эта полузащита не смогла бы обыграть даже «Жирону». Кроос превратился в дизельного трактора.

«Реалу» не хватает голов. Они потеряли Роналду, Варан стал тенью самого себя. В ответном матче он постоянно ошибался позиционно», – заявил Шустер.

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