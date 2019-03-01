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    Шустер – о поражении «Реала» в Эль Класико: «Полузащита Мадрида не смогла бы выиграть даже у «Жироны»

    Экс-главный тренер «Реала» Бернд Шустер прокомментировал вылет бывшей команды из полуфинала Кубка Испании от «Барселоны» (0:3, 1:1).

    «Эта полузащита не смогла бы обыграть даже «Жирону». Кроос превратился в дизельного трактора.

    «Реалу» не хватает голов. Они потеряли Роналду, Варан стал тенью самого себя. В ответном матче он постоянно ошибался позиционно», – заявил Шустер.

    Если вы не знаете испанский, но хотите послушать о проблемах «Реала», то подключайтесь к подкасту «Скинь мяч»:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: El Transistor

    Футбольный подкаст на испанском радио Onda Cero.

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    01.03.2019 06:50
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