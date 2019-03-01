Tuttosport: будущее Погба в «МЮ» зависит от попадания команды в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду после окончания этого сезона.
Француз готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов-2019/20.
После 28-ми туров «Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки на один балл.
- Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
- В текущей кампании хавбек провел за «Манчестер Юнайтед» 34 матча, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
- Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Ювентус».