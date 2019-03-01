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    Tuttosport: будущее Погба в «МЮ» зависит от попадания команды в Лигу чемпионов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду после окончания этого сезона.

    Француз готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов-2019/20.

    После 28-ми туров «Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки на один балл.

    • Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
    • В текущей кампании хавбек провел за «Манчестер Юнайтед» 34 матча, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что француз может перейти в «Ювентус».

    Источник: Tuttosport

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    01.03.2019 18:34
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