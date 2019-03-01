Tuttosport: будущее Погба в «МЮ» зависит от попадания команды в Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть команду после окончания этого сезона.

Француз готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб, если «МЮ» не выйдет в Лигу чемпионов-2019/20.

После 28-ми туров «Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертой строчки на один балл.