Onet: «Интер» хочет купить Левандовски на замену Икарди

30 летнего покупать? лучше уж рынок мониторить и искать молодых прогрессирующих....
За его стоимость троих-четверых смогут взять.... Один точно выстрелит.
«Интер» хочет приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в летнее трансферное окно, сообщает польский портал Onet.
Миланский клуб считает 30-летнего поляка идеальным кандидатом на замену Мауро Икарди. Аргентинец, как ожидается, покинет черно-синих ближайшим летом.
- В этом сезоне Левандовски провел за мюнхенцев 31 матч и забил 22 гола.
- Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июля 2021 года.
- Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.