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    Onet: «Интер» хочет купить Левандовски на замену Икарди

    «Интер» хочет приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в летнее трансферное окно, сообщает польский портал Onet.

    Миланский клуб считает 30-летнего поляка идеальным кандидатом на замену Мауро Икарди. Аргентинец, как ожидается, покинет черно-синих ближайшим летом.

    • В этом сезоне Левандовски провел за мюнхенцев 31 матч и забил 22 гола.
    • Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до июля 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро.

    Источник: Onet

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    01.03.2019 17:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 2 марта 2019, 23:03

      30 летнего покупать? лучше уж рынок мониторить и искать молодых прогрессирующих....
      За его стоимость троих-четверых смогут взять.... Один точно выстрелит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 20:39

      Захочет ли Левандовски переходить в Интер? У него скорей всего другие планы.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 марта 2019, 19:29

      Это не замена, а решение на пару сезонов.

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 марта 2019, 19:13

      За 70 миллионов?! Надо продавать не глядя!

      2
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